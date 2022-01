STAINZ. - Endlich ist es soweit: Die beiden Eisflächen auf dem Stelzl-Areal stehen den Eisläufern, Eishockeyspielern, Stockschützen und Eiswanderern zur freien Benutzung zur Verfügung. Man muss sagen „wieder“, denn zu den Weihnachtsfeiertagen war die Anlage das erste Mal offen. Nur kurz, das einsetzende Tauwetter machte jedem Eisvergnügen ein Ende.

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Die Mannschaft des Teichsportvereins Stelzl nutzte die Minustemperaturen der letzten Tage, um eine beruhigend starke Eisfläche auf den Teich zu zaubern. In nächtelanger Arbeit wurde Schicht für Schicht aufgetragen, bis die für die Freigabe zum öffentlichen Eislaufen erforderlichen 15 Zentimeter Eisstärke wieder beisammen waren.

"Wir kommen wieder."

Am Samstag noch recht zaghaft besetzt, war der vergangene Sonntag sehr stark frequentiert. „Ich habe es beim Einkaufen in der Früh erfahren“, freute sich Daniela Gotthardt, mit ihren Kindern Julia und Hannah aufs Eis zu gehen. Ihr Versprechen: „Wir werden in den nächsten Tagen sicher wiederkommen.“ „Ich mag es gerne“, nannte Jakob (10) Eislaufen neben Schi- und Bobfahren als bevorzugte Sportart im Winter. Im Sommer? Da frönt er dem Fußball- und Tischtennissport. „Im vorigen Jahr war ich auch da“, nutzte Moritz (12) gleich den ersten Tag zum Eislaufen. „Manchmal spiele ich auch Eishockey“, spielt für ihn das Treffen von Freunden eine große Rolle.