Das Warten wird für viele Kinder in dieser Woche schon zum Geduldspiel, sind es doch nur mehr wenige Stunden bis am Heiligen Abend das Christkind kommt.

So wurde am Sonntag, dem 19. Dezember bereits die vierte Kerze am Adventkranz der Gemeinde vor dem Gemeindeamt etwas aufgeregt und in Begeleitung der Fam. Zungl-Kohl von Iris und Lorenz Kohl entzündet. Mit viel Hoffnung auf das Christkind – die Kinder hatten bereits gemeinsam einen Wunschbrief geschrieben und den Nikolaus übergeben – warten Iris und Lorenz jetzt sehr sehnsüchtig auf das Christkind, das die Geschenke der beiden braven Kinder sicherlich schon vorbereitet hat…

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier