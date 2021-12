Gemeinsam mit der Marktgemeinde Wies hat das Team der WOCHE Deutschlandsberg eine Sozialbroschüre umgesetzt, die eine gebündelte Übersicht zu den wichtigsten Daten und Angeboten der Großgemeinde in die Haushalte bringt.

WIES. Sie möchten wissen, welche Sehenswürdigkeiten in Wies populär sind? Welche Radwege es dort gibt? Oder welche Ärzte in der Großgemeinde ordinieren? Diese Übersicht und noch vieles mehr ist jetzt in der nagelneuen Sozialbroschüre zusammengefasst, die die Marktgemeinde Wies gemeinsam mit der Woche Deutschlandsberg erfasst hat.

Ob Gemeindevertretung, Vereinswesen, Bildungseinrichtungen oder touristische Angebote- in diesem übersichtlich gestalteten Druckwerk können Leserinnen und Leser alles auf einen Blick erfassen.

Natürlich sind die aktuell in Wies aktiven Wirtschaftsbetriebe ebenso angeführt wie Gesundheits- und Sozialeinrichtungen oder regelmäßige Veranstaltungen und Freizeit-Angebote.



Aktivitäten in der Großgemeinde mit Nachhaltigkeit

Gespickt mit pfiffigen Fotos werden diese Angebote von informativen Berichten begleitet, die aktuelle Aktivitäten in der Marktgemeinde Wies vor Augen führen, also von der Breitband-initiative bis hin zu Bürgerbeteiligungs-Projekten und vielem mehr.

"Die neue Sozialbroschüre 'Wir sind Wies' dokumentiert die Vielfalt an Einrichtungen, Betrieben und Leistungen der Großgemeinde Wies. Gemeinsam mit der Woche ist es uns gelungen, eine derart umfangreiche Informationsbroschüre zu erarbeiten und den Gemeindebewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis zeigt uns, dass es in unserer Gemeinde in jeder Hinsicht ein breites und qualitativ hochwertiges Angebot gibt", bringt es Bgm. Josef Waltl auf den Punkt.

"Ich bedanke mich beim Team der Woche, den Sponsoren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Marktgemeinde Wies für ihren großartigen Einsatz."

Josef Waltl, Bürgermeister der Markgemeinde Wies

Sozialbroschüre im ePaper

Neugierig geworden? Bei uns gibt es die Sozialbroschüre Wies als als praktischen ePaper, einfach hier klicken und gleich schmöckern.