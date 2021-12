Gabriel, Ella und Noah sind die Frauentaler Glücksbringer. In Rauchfangkehrermontur wünschen sie allen FrauentalerInnen einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit, dass alle Vorhaben gelingen und alle Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Den Wünschen der kleinen Rauchfangkehrer schließt sich auch Bgm.Bernd Hermann an!

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier