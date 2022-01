Die steirische Geschichte eines medizinischen Wunders

Eine Frühchenfamilie aus Stainz erzählt ihre dramatische und persönliche Geschichte in einem Film.



STAINZ/GRAZ. „Unser Kind ist kein ‚Wunderkind‘, aber es bedurfte eines Wunders und des höchsten medizinischen Standards, dass unsere Geschichte so gut ausgegangen ist“, sagt Pia Raunjak über die Geburt ihres Sohnes Noah. Eine extreme Frühgeburt, die auch anders hätte ausgehen können, doch eindrucksvoll zeigt, dass Wunder doch möglich sind – zumindest medizinische.

Im Podcast In SteirerStimmen erzählt die Familie im persönlichen Gespräch ihre Geschichte – hier geht's zum Podcast!

Extreme Frühgeburt

Im Oktober 2016 platzte Pia Raunjaks Fruchtblase, viereinhalb Monate vor der geplanten Geburt. Zu früh, um außerhalb des Mutterleibs zu überleben, auch nicht mit modernsten medizinischen Mitteln. Tag für Tag mussten Pia und ihr Mann Wolfgang Raunjak bangen, auf den Rat der Ärzte hoffen und irgendwann entscheiden: Drei Monate vor dem errechneten Geburtstermin kam Noah schließlich im LKH Graz zur Welt.

Gesundes Leben

Fünf Jahre später ist er ein gesundes Kind. Noah wohnt bei seinen Eltern in Stainz und besucht dort den Kindergarten. Mit seiner Geburt als Frühchen geht die Familie offen um. Alleine sind sie mit ihrer Geschichte nicht: 15 Millionen Babys werden jedes Jahr zu früh geboren, das ist fast jede zehnte Geburt weltweit. Selbstverständlich ist der Ausgang der Geschichte aber auch nicht: Eine Million Kinder sterben jährlich an Folgen einer Frühgeburt.

Deswegen wollen Pia und Wolfgang Raunjak ihre Geschichte auch erzählen: Sie wollen anderen Mut und Hoffnung vermitteln. Zusammen mit Ursula Merzeder von der Grazer Filmproduktion „Posch TV“ produzierte Pia Raunjak selbst den Dokumentarfilm „Unser Wunder: Kind“. Ausgestrahlt wird dieser am Mittwoch, dem 19. Jänner um 22.20 Uhr auf ORF III, im Rahmen der Sendeleiste „Treffpunkt Medizin“. Danach ist er sieben Tage lang in der ORF TVthek zu sehen.

Doku-Drama im TV

Darin geben die Eltern einen persönlichen Einblick in eine Schwangerschaft und einen Start ins Leben, der für die meisten kaum vorstellbar ist. In nachgestellten Szenen der Geburt, inszeniert vom Grazer Regisseur Markus Mörth u.a. im Simulationskrankenhaus Eisenerz, werden die Eltern von den Schauspielern Julia Jelinek und Matthias Ohner dargestellt. Dazu kommen private Aufnahmen der ersten Tage des neugeborenen Noah, aber auch medizinische Aspekte. Ärzte geben einen Einblick in den hohen Standard der Gebärklinik und Neonatologie am Universitätsklinikum Graz sowie ins steirische Frühchen-Versorgungskonzept. Eine radikal ehrliche Erzählung einer Geschichte, die gut ausging.