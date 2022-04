Witterungsbedingt kurzfristig umdisponiert hat das Stadtmarketing Deutschlandsberg die Malaktion für das 25. Riesenosterei in Deutschlandsberg, die am gestrigen Palmsonntag bei strahlenden Wetter stattgefunden hat. Dabei steht das Jubiläums-Osterei ganz im Zeichen des Friedens.

DEUTSCHLANDSBERG. Seit 25 Jahren wird das Riesenosterei am Deutschlandsberger Hauptplatz gefeiert. Da wird schon vorab getüftelt, manchmal mehr oder weniger geheimnisvoll um das Motiv gemunkelt und dann in einem großen Fest das Osterei im Mega-Format enthüllt.

Gesehen haben wir in den letzten 24 Jahren schon allerhand, von der Hasenschule über QR-Codes alsOrnamente, bis hin zu echten Tauben, die dem Osterei entflogen sind.

Doch was sich gestern am Deutschlandsberger Hauptplatz abgespielt hat, das hat man in der Bezirksstadt noch nie gesehen: Begleitet von den Klängen der City-Jazzband auf der Bühne haben zwei international bekannte Aktions-Künstler in Hebekränen das puristisch vorbereitete Osterei in einer gut einstündigen Live-Performance bemalt.

Dabei sind die beiden Kunstschaffenden keine Unbekannten in der Bezirksstadt, schließlich haben Heinz Aschenbrenner aus Innsbruck und sein Grazer Kollege Gilbert Kleissner vor ziemlich genau einem Jahr gemeinsam in der Stadtgalerie ausgestellt. Für spektakuläre Mal-Aktionen vor Publikum ist das Künstlerduo längst weithin bekannt.

Riesenosterei m Zeichen des Friedens

Nach gut einer Stunde zeigten sich die Aktions-Künstler Heinz Aschenbrenner und Gilbert Kleissner zufrieden mit dem Ergebnis auf dem 8,60 Meter hohen Ei-Gebilde mit einer Gesamtfläche von 60 Quadratmetern:

"Es ist für uns eine große Ehre, hier in Deutschlandsberg das größte Osterei Österreichs zu bemalen."

Das Künstlerduo Heinz Aschenbrenner und Gilbert Kleissner

"Es ist genau so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben: Sehr emotional, sehr dynamisch aber auch den Ostergedanken wiederspiegelnd", erklärt Gilbert Kleissner. Aschenbrenner geht ins Detail: "Man kann unschwer erkennen, dass auf einer Seite der Gekreuzigte zu sehen ist, aber eben in unserem Stil und abstrakt, sodass Freiheit für die Gedanken jedes einzelnen Betrachters bleibt."

Die Vorzeichnungen auf der 60 Quadratmeter umfassenden Malfläche zeigen die Grabkammer Jesu, jetzt expressionistisch übermalt, sowie die Landkarte Jerusalems zum Zeitpunkt vor jetzt mehr als 2000 Jahren, eben als Jesus gelebt und gewirkt hat.

Voll in Aktion: Heinz Aschenbrenner und sein Grazer Kollege Gilbert Kleissner

Während die beiden Aktions-Künstler in den Kränen, bereitgestellt von der Freiwilligen Feuerwehr Deutschlandsberg, an der riesigen Ei-Vorlage, aufgestellt von Mitarbeitern des Wirtschaftshofes, ihr Vorhaben in die Tat umsetzten, hat Moderatorin Susi Lafer etliche Interview-Partner zu 25 Jahre Riesenosterei in Deutschlandsberg vor die Bühne geholt, allen voran Vize-Bgm. Toni Fabian vom Stadtmarketing: "Wir haben 1998 mit dem Riesenosterei begonnen. Wir wollten damit ein österliches Zeichen am Hauplatz setzen. Ich glaube es ist uns gelungen, damit jedes Jahr auf Neue zu überraschen."

Die ersten Ostereier im Megaformat am Deutschlandsberger Hauptplatz gehen auf eine Idee von Kurt Steinbauer und seiner Frau Heike sowie Horst Veronik als langjähriger CD Obmann zurück.

Ausstellung in der Stadtgalerie

Übrigens: Wer die letzten 24 Riesenostereier in Deutschlandsberg im Überblick ansehen möchte, hat dazu in der Stadtgalerie Gelegenheit, wo die Fotoausstellung "25 Jahre Riesen-Osterei in Deutschlandsberg" sowie Werke von Heinz Aschenbrenner und Gilbert Kleissner bis 18. April zu sehen sind.

Die Stadtgalerie ist auch Dreh- und Angelpunkt für ein besonderes Rätsel zur Osterzeit, initiiert von Petra Prattes-Horn vomStadtmarketing.

"Wir haben unter dem Motto 'Kreativrecycling Osterei'" Schulen und Kindergärten eingeladen, Ostereier aus Recyclingmaterial im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. Diese kreativen Werke sind noch bis zum 24. April in der oberen Hauptplatz-Allee quasi als Freiluftgalerie zu sehen", lädt Petra Prattes Horn zum Durchschauen ein und ergänzt: "Diese Eier sind auch die Hauptakteure des Osterrätsels mit der Fragestellung:

Wie viele Kreativ-Recycling-Ostereier hängen in den Bäumen der Freiluftgalerie in der oberen Hauptplatz-Allee?"

Na, wie viele Kreativ-Recycling-Ostereier hängen in den Bäumen der Allee am Deutschlandsberger Hauptplatz? Gleich mitmachen und Preise gewinnen

Am Rätsel teilnehmen können Kinder bis 18 Jahre. Die Abgabestelle befindet sich in der Rätselbox (Briefkasten) der Stadtgalerie, die Formulare liegen vor Ort auf. Der Abgabeschluss ist der 24. April. Unter allen richtigen Antworten werden fünf Gewinner:innen ermittelt, auf die Sachpreise und Gutscheine warten. "Es geht uns einfach ums Schauen, Erkennen und Mitmachen", betont Prattes-Horn.

Spendenaktion für Ukraine

Da das Deutschlandsberger Riesenosterei 2022 anlassbedingt im Zeichen des Friedens steht konnte man auch gleich vor Ort etwas dazu beitragen, nämlich für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: "Ich stehe hier schon bei der Spendenbox in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Damit möchten wir Sie aufrufen, für Flüchtlinge zu zu spenden, die in der Stadt Deutschlandsberg bereits aufgenommen worden sind", lud Susi Lafer während der Malaktion zum Spenden ein.

Moderatorin Susi Lafer bei der Spendenbox für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Foto: Susanne Veronik

Außerdem kann man noch bis Ostermontag in der Stadtgalerie zu folgenden Öffnungszeiten spenden:

Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr

Ostersonntag und Ostermontag von 15 bis 18 Uhr

"Weitere Spendenmöglichkeiten gibt es im Gutschein-Shop im Fachmarktzentrum und in der Damenboutique 'Aldriana' am Hauptplatz", macht Bgm. Josef Wallner aufmerksam.

