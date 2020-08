Ein überdimensionales LED-Auge schaut von der Lärmschutzwand des Kulturzentrums Stieglerhaus auf die Hauptstraße von St. Stefan ob Stainz. Insgesamt 45 Menschen, die meisten davon aus St. Stefan ob Stainz, haben der Wiener Medienkünstlerin Sylvia Eckermann für die Videosequenz ihrer neuen LED-Installation „augenschein“ ihr Auge „geliehen“.

ST. STEFAN OB STAINZ. Seit der gut besuchten Präsentation am 19. August kann man das Kunstwerk täglich ab 16 Uhr bis in die Abendstunden an der Außenwand des Stieglerhauses in St. Stefan auf sich wirken lassen. „Für die Außenseite der Lärmschutzwand wollten wir ein Kunstwerk, das den Ort und das Haus miteinander in Verbindung setzt“, sagte Stieglerhaus-Vorstandsmitglied Daniela Majer bei der Eröffnung. „Mit Sylvia Eckermann haben wir eine Künstlerin gefunden, die diese Verbindung auf hervorragende Weise umgesetzt hat.“

Vielfältige Interpretationsmöglichkeiten

Das fand auch Günther Holler-Schuster. Der Kunsttheoretiker und Kurator der neuen Galerie Graz wies in seiner Eröffnungsrede auf die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten des „großartigen Kunstwerkes“ hin: Während das Auge als Schnittstelle zur Welt betrachtet werden könne, verweise das Wort „Schein“ im „Augenschein“ darauf, dass jeder Mensch eine eigene Wahrnehmung von der Wirklichkeit habe.

Highlight-Programm des Ars Electronica Festivals

Für Medienkunst-Staatspreisträgerin Sylvia Eckermann war es wichtig, die Menschen im Ort in die Gestaltung ihrer Arbeit einzubinden: 38 Männer und Frauen aus St. Stefan ob Stainz haben der Künstlerin für die Videosequenz von „augenschein“ ihr Auge „geliehen“ – darunter auch Stieglerhaus-Initiator August Schmölzer sowie Bürgermeister Stephan Oswald. Letzteren freut es, dass der Ort mit dem Kunstwerk auch überregional und international Aufmerksamkeit erfährt: Sylvia Eckermanns Kunstwerk „augenschein“ wird im Highlight-Programm des Ars Electronica Festivals 2020 zu sehen sein. Am 10. September stellt die Künstlerin im Internet-Channel des international vielbeachteten Linzer Festivals ihre neue Arbeit und den Ort, für die sie geschaffen wurde, vor.