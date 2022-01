Es war eine ergreifende Feier in der Pfarrkirche Stainz, mit der sich seine Familie, Geschäftsfreunde, Weggefährten und Bekannte am letzten Tag des Jahres von Bernd Meßner (79) verabschiedeten. Durch seine Anweisungen zum Ablauf – wie Tochter Selina in ihrem berührenden Nachruf wissen ließ – wurden sein Wesen, seine Lebensart und sein Denken noch einmal lebendig. Das Wort Trauerfeier könnte durchaus mit dem Begriff persönlich-vertrautes letztes Zusammenkommen getauscht werden.

Es war eher ein Gespräch, ein persönliches Erinnern, mit dem Evangelischer Pfarrer Andreas Gerhold, der mit seinem katholischen Pendant Robert Knopper die Wortgottesfeier leitete, Lebensstationen des Verstorbenen skizzierte. „Er war eine Institution“, lautete eine Wahrnehmung, dass Bernd Meßner ein großes Verdienst am touristischen Geschehen in Stainz – damals noch Fremdenverkehr genannt – zukam. Ein Eindruck, der blieb: Als Gastwirt ging er auf die Menschen zu, ein Unterschied in der Behandlung der Menschen war nicht auszumachen. Eine weitere Eigenschaft: „Er verbreitete Lebenslust.“ Auch hier bezog er stets die Menschen in seiner Umgebung ein.

Hang zur Musik

Umrahmt wurde der Festakt vom Schwanberger Doppelquartett mit Leiter Helmut Kometter. Womit wir bei Musik und Gesang wären, die den Verstorbenen fast sein ganzes Leben begleiteten. Oft und oft stimmte Bernd Meßner zu trauter, oft auch später Stunde ein Schlagerlied an. Seine ausgebildete Stimme fand mühelos den Übergang vom italienischen Genre (etwa Capri Fischer) über internationale Hits (zB Dean Martin) bis zum österreichischen Schlager mit Udo Jürgens und seinem „Griechischen Wein“. Aus dieser Zeit sind CDs mit einem breiten musikalischen Querschnitt erhalten. Die am Ende der Trauerfeier abgespielte Frank Sinatra-Version des „My Way“ von ihm ließ auch Männer verstohlen nach einem Taschentuch greifen.

Bürgermeister OSR Walter Eichmann widmete sich in seiner Trauerrede der Bedeutung des Verstorbenen für die Gemeinde, die Region und den heimischen Tourismus. „Er hat Stainz zu einem Anziehungspunkt für Grazer gemacht“, sprach er die Fünf-Uhr-Tees, die Live-Musikveranstaltungen, die Tanzfeste und die Besuche von Formel 1-Stars wie Jochen Rindt, Niki Lauda, Helmut Marko und Alan Rees nach den Stainzer Bergrennen Ende der 1960-er-Jahre an. „Er hat seinem Gasthof so lange es ging die Treue gehalten“, erinnerte er an die ständigen Besuche auch nach dem Rückzug aus dem Geschäft im Jahr 2009.

Kampf um Gesundheit

Die schlimme Zeit von Bernd Meßner begann 1996, als er die Diagnose Krebs erhielt. Es folgte ein steiniger Weg im Kampf um die Gesundheit, der von einer Vielzahl an Operationen gekennzeichnet war. Schier unermesslich schien sein Lebensmut zu sein, als er sich nach jedem Eingriff leidlich erholte und an einem relativ normalen Leben teilhaben konnte. Am Heiligen Abend schließlich hörte sein Herz auf zu schlagen. Auch das nicht ohne Willen des Verstorbenen, der das Ärzteteam von weiteren lebenserhaltenden Maßnahmen entband.

Geboren wurde Bernd Meßner am 9. Juli 1942 als drittes von vier Kindern von Rosa und Alfred Messner. Zunächst bildete er sich im elterlichen Betrieb und in München als Fleischhauer aus und legte in der Folge als einer der Jüngsten in der Steiermark die Meisterprüfung ab. Aber das Leben hatte Anderes mit ihm vor: Im Jahr 1967 übernahm er – nachdem er zuvor die Hotelfachschule und die Konzessionsprüfung absolviert hatte – von seinen Eltern den Gasthof Wolfbauer in der Grazer Straße. Der Betrieb, der einst eine Brauerei beherbergte, erfuhr in der Folge eine ständige Erneuerung. Er mauserte sich zur Stainzer Gastro-Location Nummer 1. Die Fünf-Uhr-Tees machten ihn über die Grenzen der Steiermark hinaus bekannt, im großen Saal fanden Bälle, Kränzchen und Hochzeiten statt, später wurde eine Kegelbahn eingerichtet.

Lebenslauf

Im Jahr 1976 heiratete Bernd Meßner die Gastwirtetochter Barbara Pfeifer, die ihm Tochter Selina schenkte. In zweiter Ehe führte er 1982 Annemarie Högler zum Traualtar, mit der er Tochter Kathrin hatte. Es war erbauend mitzuerleben, wie der Verstorbene in seiner Zeit nach dem Geschäft in seiner Rolle als stolzer Großvater seiner Enkelkinder Luca, Lenny, Violeta und Charlotte aufging. „Für ihn galten neue Wertmaßstäbe“, beschrieb Tochter Selina diese das Leben abrundende Phase. „Ich hab‘ gelebt, geliebt, gelacht und gesungen. Es ist nicht sehr viel, was ich bereuen muss. So war mein Leben!“ So lautet der persönliche Abschiedsspruch auf der Parte von Bernd Messner.