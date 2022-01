Einst spielte es vor vollen Hallen. Die Rede ist vom Trio HoRuck aus Eibiswald. Egon Brauchart, Richard Harrich und Alfred Rauch verstanden es jedoch auch, ihr Publikum im kleineren Kreis – und das unplugged – ausgezeichnet zu unterhalten. Vor rund drei Jahren hat das Trio HoRuck seine aktive musikalische Laufbahn beendet. Nun wurde auch der große Fanclub aufgelöst und für einen guten Zweck gespendet!

Ob im Moorbad Schwanberg, beim Eibiswalder Weinlesefest, bei den AGE-Faschingssitzungen, als Vorgruppe zum Seer-Konzert in Feisternitz, beim Nockalmfest in Millstatt, beim Münchner Oktoberfest oder beim Bauernbundball in Graz, zu dem das Trio HoRuck gleich drei Mal eingeladen war – Alfred Rauch (Akkordeon), Egon Brauchart (Gitarre) und Richard Harrich (Bariton) haben in ihren roten Lederhosen stets für Musik auf höchstem Niveau – mitunter sogar bis in 2.400 m Seehöhe – gesorgt.

Und wenn sie auf der Bühne standen, dann hat auch der engagierte „Feitl- & Fanclubs HoRuck“, der von Mitgliedern aus mehreren Bundesländern gebildet wurde, stets Präsenz gezeigt. Am 29. Dezember 2021 ging dieses Kapitel offiziell zu Ende. Das noch auf dem Konto befindliche Geld, das hauptsächlich aus verschiedenen Veranstaltungen des Feitl- und Fanclubs HoRuck stammt, wurde einem karitativen Zweck zugeführt. „Wir wollten helfen und haben beschlossen mit den 624,80 Euro die große Hilfsaktion für den kleinen Matthias aus Wies zu unterstützen“, betont Alfred Rauch.

Im Laufe seiner Ära hat das Trio HoRuck Höhenflüge erlebt, von denen manch andere Musikgruppen nur träumen können. Auch wenn sich die beliebte Formation aus Eibiswald von der Bühne verabschiedet hat, hoffen nach wie vor viele Fans, dass es vielleicht irgendwann ein Wiedersehen geben wird. Hinter diesem Ansinnen steht freilich ein großes Fragezeichen.

Die Musikbranche hat bekanntlich schon bessere Zeiten gesehen. Seit zwei Jahren so gut wie keine öffentlichen Auftritte, das geht an die Substanz. Da kann es schon vorkommen, dass manche Musikgruppen das Handtuch schmeißen, dass da ein Bus und dort eine Anlage verkauft wird...