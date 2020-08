Eine Grenze wird fließend überwunden: Trinkwasser aus Eibiswald für Slowenien

EIBISWALD/MUTA. Am vergangenen Montag wurde eine weitere Grenzquerung zwischen Österreich und Slowenien hergestellt – es ist wohl die erste flüssige überhaupt: Eine Wasserleitung quert beim Grenzstein Oe/RS XIV/234 die Staatsgrenze zwischen den Gemeinden Eibiswald und Muta nahe dem Grenzübergang Laaken-Pernice.

Lange Verbindung

Die beiden Orte verbindet eine lange, gemeinsame Historie: Die Katastralgemeinde Mlake wurde nach dem Ersten Weltkrieg mit der zugehörigen Gemeinde Pernitzen (Pernice) von der damaligen Sobother Katastralgemeinde Laaken abgetrennt. Beide gehören heute zur Gemeinde Muta, wo ein paar hundert Meter südlich der Staatsgrenze fünf Quellen für die Trinkwasserversorgung der Bewohner gefasst wurden. Bgm. Mirko Vošner griff nun einen seit 40 Jahren bestehenden Gedanken auf: eine weitere Erschließung von Quellen, den Bachläufen zum Ursprung nach Österreich folgend.

Bergwasser für Slowenien

Auf dem Anwesen des Forstgutes Staudacher entspringt auf einer Höhe von 1.070 Metern, ca. 400 Meter von der Staatsgrenze entfernt, die Lorberquelle mit einer ständigen Schüttung von zehn Liter je Sekunde. Es folgten Gespräche mit Gerhard Staudacher, dem damaligen Sobother Bgm., Hubert Koller, dem damaligen Eibiswalder Bgm. Andreas Kremser sowie mit Bezirkshauptmann Helmut-Theobald Müller. Das Wieser Planungsbüro Kolar wurde beauftragt, die erforderlichen Genehmigungen und Bewilligungen auf österreichischer Seite einzuholen. Unter anderem brauchte es die Zustimmungen der Landesregierung und der ständigen Österreichisch-Slowenischen Grenzkommission. Da die Quelle im Landschaftsschutzgebiet Soboth-Radlpass liegt, musste auch um naturschutzrechtliche Bewilligung angesucht werden und war eine behutsame Bauweise gefordert. Dann erst konnten die Planungen mit einer derzeitigen maximalen Entnahmemenge von fünf Liter je Sekunde beginnen. Widerstände gab es allerdings auf slowenischer Seite wegen eines Wasserleitungsprojekts im Drautal, so dauerte es drei Jahre bis zum Baustart.

Dank an Österreicher

Nun quert das Wasserleitungsrohr aber beim Grenzstein zwischen den Grundbesitzern: Dazu lud die Gemeinde Muta zu einem Festakt. Die Blasmusik Pernice marschierte mit den Festgästen und Anrainern steil bergauf in den Wald und spielte dort auf. Als Ehrengäste aus Eibiswald waren Bgm. LAbg. Andreas Thürschweller, Vizebgm. Werner Zuschnegg, Bgm. a.D. Hubert Koller und Bgm. a.D. Andreas Kremser zu Gast, außerdem BH Helmut-Theobald Müller, Gabriele und Gerhard Staudacher und der Bgm. von Radle ob Dravi, Alan Bukovnik.

Foto: KK

hochgeladen von Simon Michl

Mutas Bgm. Vošner dankte vor allem der Bereitschaft von Staudacher, aber auch den österreichischen Behörden und Rainer Kolar, die den slowenischen Bürgern das Trinken von hochwertigem Bergwasser ermöglichen. "Die Österreicher sind weniger kompliziert", betonte er.

Lorber-Friedensquelle als Zeichen

Staudacher verwies auf die Gräueltaten zu Ende des Zweiten Weltkrieges bei den angrenzenden Gehöften. Daher war es ihm ein Anliegen, diese böse Zeit ein für alle Mal beendet zu wissen und nunmehr grenzüberschreitend auch mit Trinkwasser unsere Regionen zu verbinden und die Freundschaft damit zu festigen: "Es wäre mir ein großes Anliegen, wenn die Lorberquelle in Lorber-Friedensquelle umbenannt werden würde." Der Vertrag wurde unbefristet abgeschlossen und gilt auch für eventuelle Rechtsnachfolger. Staudacher lobte auch die Bauarbeiter, die trotz der starken Regenfälle im Juli immer im Gelände arbeiteten und den Waldbestand schonten.

"Dieses Projekt zeigt, wie gelebte Solidarität innerhalb der EU funktionieren sollte", freute sich Bgm. LAbg. Thürschweller, dass unseren slowenischen Nachbarn geholfen werden konnte. Er werde sich weiterhin für grenzüberschreitende Projekte einsetzen.

Foto: KK

hochgeladen von Simon Michl

BH Müller begrüßte die Festgäste gar auf Slowenisch. Er wies darauf hin, dass die slowenisch-steirische Grenze auch im Bezirk Deutschlandsberg durch viele gemeinsame Aktivitäten überbrückt wurde. "Es heißt so treffend: Wasser ist die Quelle des Lebens. In diesem Sinne ist die neue Wasserleitung ein Zeichen unseres Zusammenlebens in guter Nachbarschaft."

Foto: KK

hochgeladen von Simon Michl

Nach den Ansprachen wurde gemeinsam eine Buche neben der Rohrtrasse genau auf der Grenze gepflanzt, um an dieses historische Ereignis zu erinnern. Der Festakt wurde dann am angrenzenden slowenischen Bauernhof vlg. Herman, auf dem die siebenköpfige Familie seit hundert Jahren lebt und Milch- und Waldwirtschaft betreibt, fortgesetzt. Deren österreichischen Nachbarn, wo die Gehöfte bezeichnenderweise vlg. Skorianz und Jelen heißen, sind näher anliegend als die Nachbarn in Slowenien.