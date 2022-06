Bereits die Einladung zur Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch im Dianasaal des Schlosses Stainz verhieß nichts Gutes. Der bestehende Vorstand werde nicht mehr zur Wahl antreten, stand da unter Tagesordnungspunkt 5 zu lesen.

Es kam, wie es kommen musste. Obmann Helmut Fladenhofer konnte in der Versammlung von keinen Wahlvorschlägen berichten, sodass ihm einzig der Weg einer Auflösung des Vereins verblieb. „Es ist eine heikle Situation“, hoffte er, dass sich der Verein in Zukunft neu gründen würde. Der Antrag wurde dann von allen anwesenden Mitgliedern (sieben an der Zahl) mitgetragen. „Ich werde der Bezirkshauptmannschaft den Auflösungsbeschluss mitteilen“, betonte er, dass das Vereinsvermögen satzungsgemäß dem Universalmuseum Joanneum Schloss Stainz zufließen wird.

Schlanker Tätigkeitsbericht

Begonnen hatte die Hauptversammlung mit der Zuwartefrist von 15 Minuten. „Der ist schnell erledigt“, zählte Obmann Helmut Fladenhofer die wegen der Corona-Beschränkungen stark dezimierten Aktivitäten auf. Die Exkursion 2018 zur Eisenverhüttung in Vordernberg machte den Anfang, bevor der Obmann über die Erzherzog-Johann-Landpartie mit der Musikgruppe Mischwerk im April 2019 berichtete. Erste Arbeiten wurden zur Schaffung eines Lehrpfades getätigt, der in Führungen für Kinder und Erwachsene über die Schätze des Waldes informieren soll. Noch offen dazu ist, wer in Zukunft für die Pflege der Anlage aufkommen soll.

Drittes Museum für Stainz

Von einem guten Besuch der Museen, besonders der Sonderausstellung „Die Jagd ist weiblich“, berichtete Museumsleiter Karlheinz Wirnsberger. „Der Rückgang an Bussen wurde durch das vermehrte Interesse von Einzelpersonen und Familien kompensiert“, vermeldete er Besucherzahlung wie im Jahr 2019. Sein Blick nach vorne: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, verkündete er die Schaffung eines neuen Museums mit Erzherzog Johann als Mittelpunkt. Die zusätzlichen Flächen seien bereits gesichert, der Termin Mai 2024 werde in jedem Fall halten. Das Schöne, so Karlheinz Wirnsberger, sei die Einbeziehung von persönlichen Beständen und Erinnerungsstücken aus dem Hause Meran in die Schau. „Wir hängen das nicht an die große Glocke“, wies er auch auf die Gestaltung einer Ausstellung in Vordernberg hin.

Der Abgang des Vereins erfolgte in einer finanziell geordneten Bahn. Kassierin Katharina Offner erstattete den Kassabericht und nannte das vorhandene Vermögen. Über Antrag von Rechnungsprüfer Bernhard Ehgartner wurde der Kassierin und dem Vorstand einstimmig die Entlastung ausgesprochen.

Eine Rückschau

Zur Historie: Der Museumsverein wurde im Jahr 1983 gegründet. Er hatte im weitesten Sinn die Förderung der Aktivitäten der Stainzer Museen als Zielsetzung. Die Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes wurden durch die Ausrichtung von Veranstaltungen verschiedenster Art eingespielt. Musikkonzerte, Exkursionen fanden sich ebenso im Repertoire wie Besuche fremder Museen, Fachvorträge, Lesungen, Organisation von Museumsfesten, Ankäufe von Inventarstücken und die Errichtung einer Original-Schmiede nahe des ehemaligen Getreidespeichers. Erster Obmann war Dr. Wilhelm Hübner, ihm folgten ab 2002 Dr. Eleonore Steinbauer, Dr. Peter Ruckenbauer (ab 2008) und Helmut Fladenhofer (ab 2017) nach. Als Höchststand beherbergte der Verein über dreihundert Mitglieder.