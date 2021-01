Zwei Eisflächen stehen den Eissportbegeisterten auf dem Stelzl-Areal zur Verfügung. Zum einen der Eislaufplatz auf der Westseite, zum anderen der große Teich. „Die Minustemperaturen waren ideal“, verriet Roberto Heidekum, dass der kleine Eislaufplatz zunächst mit einer Schneeschicht ausgestattet und mit Wasser getränkt wurde. In der Folge wurde – und zwar vier Mal täglich – Schicht für Schicht Wasser aufgetragen, um letztlich eine glatte Eisfläche fertig zu haben.

Beim Teich ging es umgekehrt, da wurde zunächst die Eisfläche mit einer Räummaschine vom Schnee befreit und danach – eine Arbeit bis spät in die Nacht – regelmäßig mit Wasser gespritzt. So gelang es, eine 15 Zentimeter starke Eisdecke zu produzieren. Gearbeitet wurde die ganze Woche, am vergangenen Sonntag konnte die Eisfläche schließlich freigegeben werden. Ohne Zwischenfall ging die Prozedur nicht ab: Es war just Roberto Heidekum, der mit seiner Schneeräummaschine in das Wasser eintauchte. „Da wusste ich“, so der Betroffene sarkastisch, „dass die Eisdecke noch nicht trägt.“

„Die Teams haben sehr ordentlich gearbeitet“, verriet TSV-Obmann Paul Stelzl, dass es zunächst zwei Meinungen im Verein gegeben hat. Die einen wollten wegen der Corona-Situation keine Eisfläche herstellen, den anderen war im Sinn, eine Gelegenheit für Sport im Freien zu schaffen und damit den Menschen einen Ausbruch aus dem Covid-Trott zu ermöglichen. Nach der Einigung auf die Präparierung des Teichs zogen alle an einem Strang, gemeinsam mit Paul Stelzl und Roberto Heidekum schaffte das Team Manfred Herbsthofer, Andrea, Jürgen, Sascha Hirschenberger, Hans, Patrick Meixner und Harald Rupp eine sehenswert glatte Eisfläche. Die Arbeit bleibt erhalten: Jeden Abend wird die Fläche aufs Neue abgezogen.

Große Anstrengungen werden unternommen, um die Besucherzahl im Griff zu behalten. So wird die Anzahl der Autos limitiert, in einem wird die Gesamtzahl der Gäste mitverfolgt und bei Überlastung ein Stopp verfügt. Ein Feuerkorb zum Aufwärmen ist zwar im Betrieb, das Vereinshaus ist aber geschlossen.

„Ich war schon in St. Josef und Kalsdorf“, war Tobias Spari froh, nun in Stainz selbst Eislaufen zu können. Die Lage kommt auch Ulrike Salzger gelegen. „Ich bin mit den Töchtern Magdalena und Carina hier“, freute sich die Bad Gamserin, keine weiten Anreisen absolvieren zu müssen.