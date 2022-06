Ein Schneeball bedarf einer Flocke, die andere mitreißt und zu einem großen Ganzen werden lässt. Bei der nachfolgenden Geschichte kam Alois Lienhart die Rolle der Flocke zu. Oft und oft sah er von seinem Stammplatz auf dem Hauptplatz Mama Beate und ihre gehandicapte Tochter Verena vorbeigehen.

Die ersten unverbindlichen Gespräche bekamen schließlich Tiefgang. Bei seiner 70-er-Feier vor zwei Jahren stellte Alois Lienhart eine Spendenbox auf, die der kleinen Verena zugutekommen sollte. Zudem kamen Schwager Franz Zettl, Schwiegersohn Jimmy Ortega und Gastwirtin Gabriele Schaar für die Konsumation auf, sodass wieder ein Betrag für die Sozialaktion frei wurde. Schließlich kam der Kiwanis Club Stainz-Schilcherheimat, deren Mitglieder Gabriele Schaar, Harald Florian-Schaar und Franz Zettl sind, ins Spiel. Nach zwei Sitzungen war es geschafft: Die Clubführung beschloss, sich an der sozialen Aktion für Verena zu beteiligen.

Kiwanis Club Stainz Schilcherheimat

Den Kiwanis Club Stainz-Schilcherheimat gibt es seit 17 Jahren. Er ist eingebettet in eine weltweite Organisation von 10.700 Clubs in achtzig Ländern mit rund 650.000 Mitgliedern, die sich die Pflege menschlicher Beziehungen und die Erbringung humanitärer Dienste auf ihr Banner geschrieben haben. Die Mittelaufbringung schafft der Stainzer Club durch verschiedene Aktionen (etwa Stand Schilchertage, Prämierung Kiwanis-Wein, Teilnahme Bauernbundball), deren Erlös in humanitäre Aktionen fließt.

Bei der Überreichung des Therapiefahrrades am vergangenen Freitag bei der Meierei auf dem Bahnhofplatz waren Präsident Christian Isak und Past President Manfred Hasler anwesend. „Wir danken für den Tipp“, erklärte Christian Isak, dass der Club immer auf der Ausschau nach förderungswürdigen Vorhaben ist. Seinen Dank richtete er an alle Mithelfer, der kleinen Verena wünschte er viel Spaß beim Fahren.

Fahren im Tandem-Modus

Das Fahrrad mit Elektroantrieb kostet etwa 10.000 Euro und ist als Tandem mit einem Vorderrad und zwei Hinterrädern ausgestaltet. Verena wird auf dem Rad festgeschnallt und kann in Begleitung eines Mitfahrers (meist ist es Opa Siegfried) ihre Runden ziehen. „Durch eure Hilfe“, hat sie in ihrem Brief geschrieben, „ist mir die notwendige therapeutisch wichtige Bewegung bei Spaß und Mobilität möglich.“ Das Rad, so Verena, setze sie in die Lage, eine Fortbewegung auszuüben, wie sie für Kinder in diesem Alter alltäglich sei.

Verena kam vor 13 Jahren als Frühchen zur Welt. Sie gilt aus medizinischer Sicht als mehrfach behindert. Sie ist Rollstuhlnutzerin und in allen lebenspraktischen Bereichen auf Hilfe angewiesen. Drei Hüftoperationen, etliche Reha-Aufenthalte und hunderte Arztbesuche musste sie bis jetzt über sich ergehen lassen. Epilepsie, Fehlsichtigkeit und Spastik lauten die vielfachen Diagnosen der Krankheit, die in der Medizin Infantile Cerebralparese genannt wird und für die eine Heilmethode nicht bekannt ist.