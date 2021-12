Große Vorfreude bei der FF Preding aufs neue Jahr: 2022 feiern die Florianijünger das 150. Jubiläum der Gründung der FF Preding. Auch wenn man heuer mit neuer Drohne und neuer Website moderner denn je ist, gedenken die Florianis gerne ihrer Geschichte.



PREDING. Am 11. August 1872 betrat eine Gruppe von Männern das Haus des Predinger Arztes Franz Trost und hob die FF Preding als erste Feuerwehr des Bezirkes Deutschlandsberg und als eine der ersten in der Steiermark aus der Taufe. Die Wurzeln des Predinger Feuerwehrwesens reichen sogar noch weiter zurück: Schon 1785 erließ die damalige Bezirksobrigkeit Hornegg eine „Predinger Feuerlöschordnung“ – drei Jahre, bevor die Orte im „Grazer Kreise“ eine Feuerlöschordnung bekamen.

"G'schichterl" aus der Vergangenheit

Seither gab es unzählige Einsätze für die Florianis, doch sind einige Meilensteine und denkwürdige Anekdoten überliefert: etwa vom Besuch Kaiser Franz Josephs am Predinger Bahnhof Wieselsdorf 1883, als der damalige Kommandant Eduard Körner wohl vor lauter Nervosität auf die Frage des Kaisers „Und, brennt es oft in Preding?“ mit einem vorschnellen „Leider nicht, Eure Majestät“ antwortete. Das erste Gründhaus, das heute noch steht, wurde zehn Jahre nach der Gründung der FF Preding eingeweiht. Die erste Spritze ("Modell Kernreuther") ging 1896 in Betrieb.

Technischer Überflieger

Erst wenige Wochen alt ist die neue Hightech-Drohne der FF Preding - mit dem Besitz der Drohne sind die Predinger Florianis nun Vorreiter in der gesamten Südweststeiermark. Das Gerät soll vor allem bei Großschadenereignissen und Bränden einen Überblick von oben verschaffen und ist mit Wärmebildkameras und Scheinwerfern ausgestattet. Auch die „Feuertaufe“ hat die Drohne bereits hinter sich, im November musste die FF Preding zu einem Wirtschaftsgebäudebrand in Gantschenberg ausrücken.

Neue Onlinepräsenz

Mehr Informationen über die FF Preding findet man auf der neuen Webseite. Diese wurde in ehrenamtlicher Leistung von Klaus Krainer für die Feuerwehr neugestaltet. Am Anfang der 2000er Jahre war die FF Preding übrigens eine der ersten steirischen Feuerwehren, die mit einer eigenen Website online ging.