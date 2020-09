Die Feuerlöscherüberprüfung bei der Tischlerei Werner Krenn hat schon eine lange Tradition. Von Beginn an waren es Mitarbeiter des Betriebes Weinrauch OG aus Graz-Seiersberg, die bei der Prüfung auf die volle Funktionsfähigkeit der Geräte achteten.

„Es gibt verschiedene Arten von Feuerlöschern“, informierte Firmenchef Hermann Weinrauch, dass es immer um Massekontrolle und Drucküberprüfung geht. Konkret: Düse, Löschschlauch und Gerätekörper werden auf Risse und kleine Beschädigungen durchgeschaut. „Wichtig ist die Dichtheit“, verwies er auf eine durchschnittliche Lebensdauer der Löschgeräte von zwanzig Jahren. Hatte ein Gerät die Prüfung bestanden, wurde es mit Plakette und Prüfbericht ausgestattet. Die andere Seite: Nicht mehr zeitgerechte Geräte wurden aus dem Verkehr gezogen und bei Bedarf durch Neugeräte ersetzt.

Neben diesen Prüfarbeiten fungierten die Mitarbeiter auch als Tippgeber. Wo ist ein Gerät am besten einsetzbar? Ist es brandklassengerecht in Verwendung? „Nicht jeder Löscher passt in jeden Raum“, führte Weinrauch als schlechtes Beispiel den Pulverlöscher für einen Wohnbereich an. Ein wichtiger Hinweis: „Jeder Feuerlöscher muss im Intervall von zwei Jahren überprüft werden.“

„Wir haben seinerzeit Geräte der Firma Weinrauch gekauft“, blickte Werner Krenn auf die Anfänge der Feuerlöscheraktion zurück. Nach und nach klinkte sich die Sportlerrunde ein, in der Folge wurde die Überprüfung im Zwei-Jahres-Intervall auf die ganze Dorfgemeinschaft ausgeweitet. Aktuell gilt das Angebot zur Überprüfung für das gesamte Gemeindegebiet. Was aktuell immens wichtig ist, fielen durch Corona doch etliche Überprüfungstermine (etwa bei Feuerwehren) aus.