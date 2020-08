Feuerwehrmuseum Groß St. Florian bekommt bedeutende Kunstsammlung geschenkt

GROSS ST. FLORIAN. Seit letzter Woche ist es fix: Das Steirische Feuerwehrmuseum in Groß St. Florian erhält von Heiderose Hildebrand deren gesamte, mehrere hundert Kunstwerke umfassende, Sammlung geschenkt. Die Sammlung enthält bedeutende Bilder und Skulpturen zeitgenössischer Künstler. Darunter befinden sich Werke von Maria Lassnig, Hans Bischofshausen, Hermann de Vries oder auch Bruno Gironcoli.

Zeitgenössische Kunst am Land

"Die Gespräche über diese Schenkung haben über ein Jahr gedauert", berichtet Museumsobmann Werner Amon. "Ich bin Frau Hildebrand sehr dankbar, dass sie für diese bedeutende Schenkung unser Museum ausgewählt hat. Es war ihr ein Anliegen, dass einerseits zeitgenössische Kunst auch 'am Land' gezeigt wird, andererseits, dass mit ihrer Sammlung in regelmäßigen Abständen Bildungsarbeit geleistet wird. Das konnten wir Frau Hildebrand garantieren", so Amon.

Dank an Museumsleiterin

Er spricht seinen Dank auch Museumsleiterin Anja Weisi-Michelitsch aus, die von Anfang an Kontakt zu Hildebrand gepflegt hat. "Auch die gesamte Vorarbeit für die Übernahme, die Katalogisierung und die Dokumentation der Kunstwerke hat sie gemeinsam mit ihrem Gatten Peter Michelitsch in professionellster Weise umgesetzt", betont Amon.

Kulturlandesrat Christopher Drexler ließ es sich nicht nehmen, dem Feuerwehrmuseum und Hildebrand am Tag der Unterzeichnung des Schenkungsvertrags zu gratulieren. „Es ist schön, dass diese bedeutende Kunstsammlung nunmehr eine neue Heimat im Feuerwehrmuseum in Groß St. Florian gefunden hat", so Drexler.

Jahrzehntelange Museumsarbeit

Heiderose Hildebrand zählt zu den Pionieren der avantgardistischen Kunst in Österreich und steht für die Öffnung und Belebung des heimischen Kunstdiskurses. 1961 eröffnete Hildebrand die erste Galerie für zeitgenössische Kunst in Klagenfurt und betätigte sich in den Jahren danach intensiv mit der Kunstvermittlung in Österreich. Unter anderem entwickelte sie als Leiterin des pädagogischen Dienstes der Österreichischen Bundesmuseen innovative kunstpädagogische Konzepte, wie den Chinesischen Korb (assoziative museumspädagogische Rezeption). Dieses Konzept wurde zunächst im Museum Moderner Kunst in Wien eingesetzt. In weiterer Folge entwickelte sie die Methode "Canasta Cubana" und war für internationale Kunstinstitutionen in London, Frankreich, der Schweiz und Kuba, tätig. Zurück in Klagenfurt betrieb sie seit 1998 die Galerie "haaaauch-quer", die 2018 ihren 20-jährigen Bestand feierte.