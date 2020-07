Der erst 13-jährige Tobias Winkler ist ein Kamerad der FF Hollenegg. In seinen jungen Jahren ist der engagierte Florianijünger an Leukämie erkrankt. Mit dem "Steirischen Hilfsschatz" als Fürsorge- und Unterstützungseinrichtung des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark für in Not geratene Kameraden und Angehörige sollen jetzt einmal finanzielle Nöte eingedämmt werden.

SCHWANBERG. Der steirische Hilfsschatz ist eine Fürsorge- und Unterstützungseinrichtung des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark, die in Not geratene Kameraden und Angehörige finanziell unterstützt. Solch ein Schicksalsschlag wiederfuhr dem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hollenegg JFM Tobias Winkler. Im Alter von nur 13 Jahren bekam er die Diagnose Leukämie (ALL).

Neben den unzähligen Krankenhausaufenthalten war bzw. ist es auch eine enorme finanzielle Belastung für die gesamte Familie.

Florianijünger mit Leidenschaft

Tobias ist seit dem Jahr 2016 Mitglied der Feuerwehr Hollenegg und sehr aktiv bei der Feuerwehrjugend tätig. Auch sein Vater, Andreas Winkler, ist seit 1987 aktives Mitglied in der FF Hollenegg und führt, neben der Funktion des Ortsjugendbeauftragten, auch die Funktion als Abschnittsjugendbeauftragten im Abschnitt 5 „oberes Sulmtal“ aus.

Um der Familie ein wenig unter die Arme zu greifen und den finanziellen Druck von den Schultern zu nehmen, suchte das Kommando der Feuerwehr Hollenegg beim Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg um eine Ausschüttung dieses Hilfsschatzes an.

Nach der raschen Freigabe des Bereichs-, und des Landesfeuerwehrverbandes konnte der Betrag von 8000 Euro an Tobias und seine Familie übergeben werden.

"Geld macht nicht gesund, aber es konnte wenigstens ein Teil des finanziellen Druckes von den Schultern aller Beteiligten genommen werden", wünscht die gesamte Feuerwehrfamilie Tobias viel Gesundheit: "Wir freuen uns, wenn du wieder aktiv mitarbeiten kannst."

von BM Daniel Hötzl