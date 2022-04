In Schamberg in Frauental geriet gestern Nachmittag der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand. Nachbarskinder hatten beim Spielen im Garten den Rauch bemerkt. Ihre Mutter rief die Feuerwehr, wodurch das Feuer rasch gelöscht und Schlimmeres verhindert werden konnte.

FRAUENTAL. Am Freitag, den 8. April 2022, wurden die Feuerwehren Schamberg, Frauental und Freidorf um 16.34 Uhr zu einem Brandeinsatz bzw. Zimmerbrand in die Oberberglastraße alarmiert. Am Einsatzort angekommen, stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten war. Unter schweren Atemschutz wurde der Bereich des Daches geöffnet und so konnte der Brand punktuell gelöscht werden. Zusätzlich wurde noch mittels Wärmebildkamera nach weiteren Glutnestern bzw. Brandnestern gesucht. Schließlich konnte „Brand aus“ gegeben werden und die 40 Einsatzkräfte wieder abrücken.

Nachbarskinder bemerkten Rauch

Ursprünglich bemerkt hatten den Brand die Nachbarskinder, der fünfjährige Lenny und sein achtjähriger Bruder Jan, die zu dieser Zeit im Garten spielten. Als sie den Rauch sahen, der aus einem Dachstuhl eines in der Nähe befindlichen Wohnhauses kam, eilten sie zu ihrer Mutter, die daraufhin umgehend den Notruf absetzte. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der beiden Kinder konnte Schlimmeres verhindert und der Schaden in Grenzen gehalten werden.

Im Einsatz befanden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren Schamberg, Frauental und Freidorf auch Kräfte der Polizei und vom Roten Kreuz.

