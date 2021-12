STAINZ. - Es wird scho glei dumpa! Mit adventlichen Liedern verbreitete die Bläsergruppe des Musikvereins Stainz mit Obmann Kevin Schwarzl Weihnachtsstimmung unter den mit Laternen, Lichtgläsern und Fackeln angereisten Wartenden unter dem Weihnachtsbaum und beim Eisengel auf dem Hauptplatz. Die Menschenschar war heuer – da das Licht nicht in alle Ortsteile getragen wurde – deutlich größer als in den vergangenen Jahren.

Unverändert zu den letzten rund dreißig Jahren waren es die Läufer des FC Sauzipf, die das Licht im Laufschritt aus Deutschlandsberg nach Stainz brachten. „Der Begriff wird zuweilen überstrapaziert“, wies Sauzipf-Frontläufer Andreas Gaich auf die Bedeutung Frieden, der nicht allzu weit weg von Österreich durch Krieg konterkariert werde, hin. „Die Botschaft soll in den Häusern verbleiben“, rückte er den Begriff Nächstenliebe in den Fokus.

Ökumenische Segensfeier

Nach der Entzündung der vorbereiteten Kerze durch Lara Hohensinger leiteten die Pfarrer Marius Enăşel und Andreas Gerhold die Segnungsfeier. „Es bringt uns Freude“, sprach der katholische Pfarrer vom Bemühen, das Licht weiterzutragen und so ein helles Netz zu stricken, das trägt und auffängt. Von Demut, Geduld und Freundlichkeit war in der Lesung von seinem evangelischen Gegenüber zu hören. „Gott ist die Hoffnung“, zeichnete er ein Bild vom Band des Friedens, das alles zusammenhält. „Wir brauchen den Frieden dringender denn je“, bedankte er sich gleichermaßen für das Überbringen und das Abholen des Friedenslichtes. Die versammelte Gemeinschaft unterstrich die Worte mit dem gemeinsam gesprochenen Vater unser, worauf die beiden geistlichen Herren das Licht und die Anwesenden segneten.

„Zusammenstehen und Sich vertragen sind wichtig“, zeigte Bürgermeister Walter Eichmann Verständnis für die aktuellen Sorgen. „Wir haben viel zu tun im neuen Jahr“, bedankte er sich beim FC Sauzipf und wünschte allen Menschen Frieden im Herzen.