Erfreuliches – um in der sportlichen Diktion zu bleiben – Comeback im Tenniscenter Stainz: Ab sofort steht der Gastronomiebetrieb allen Sportlern, Gästen und Besuchern unter der Bezeichnung „Ausklang“ zur Verfügung. Geführt wird das Lokal von Harry Weinlich und Yvi Sulzberger (sie ist gebürtige St. Stefanerin), die ihre gastronomischen Aktivitäten von Wien in den Erzherzog-Johann-Markt verlegt haben. Der Wechsel stellt, wenn man so will, einen Neuauftritt nach dem Lockdown durch die Corona-Bestimmungen dar. Ihren Start in Stainz verbanden sie mit einem Gratisdrink für alle Gäste.

„Wir bieten eine kleine Speisekarte“, verwies Harry Weinlich auf Speisen wie Paninis, Käseteller, Toasts, Salate oder Süßigkeiten hin. Damit sollen gleichermaßen die Sportler im Tennisbetrieb als auch Besucher, Familien und Kinder als Gasthausgäste angesprochen werden. „Die Infrastruktur wird umgestaltet“, verriet der Gastronom, dass neben Funcourt, Swimmingpool, Boccia und Fußball neue Unterhaltungsmöglichkeiten geschaffen werden. Den Mittelpunkt soll in jedem Fall eine Cocktail-Bar bilden. Die Öffnungszeiten werden im Oktober neu kommen, aktuell steht das Angebot von elf bis elf Uhr zur Verfügung.

„Die machen das bestimmt sehr gut“, hielt Eröffnungsgast Ronald Lorber große Stücke vom Gastronomenduo. Es habe etwas gefehlt, wünschte er sich einen geselligen Gasthausbetrieb wie in früheren Zeiten. „Die machen sicher etwas für Kinder“, war auch Gerlinde Stary von den Neuen angetan. Auch hier der Zusatz: „Die werden es sicher gut machen.“ Nicht verpasst hat den Eröffnungstermin auch Bürgermeister Walter Eichmann, der zum Start alles Gute wünschte. Sein Angebot: „Fragt ruhig bei der Gemeinde, wenn ihr etwas braucht.“