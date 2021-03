Er schaut wirklich manierlich aus: Auf siebzig Quadratmetern haben Dimitri Schwaiger, Juniorchef, Reitlehrer und Vereinskassier, und sein Team in einem Anbau an die Reithalle einen adretten Verkaufsraum mit integriertem Kachelofen geschaffen. „Es sind ungefähr eintausend“, verrät der initiative Unternehmer, dass alle Produkte aus dem Bezirk stammen. Abgerundet wird das Sortiment – wenn es wieder zulässig ist - mit einem Café samt Gastgarten, das Imbisse, Mehlspeisen und Getränke bietet. Betreut wird das Café (DI, DO 13-20 Uhr, MI, FR 9-20 Uhr, SA, SO 9-18 Uhr) von Monika Prietl, die gerne erklärend beisteht.

Gemütlich, rustikal und mit einem ausgegossenen Holzstöcklpflaster ausgestattet. So kann man den in Holz gehaltenen Bau bezeichnen, in dem in Regalen, auf Stehtischen und in Fächern die Produkte einzusehen sind. Weine, Edelbrände, Biere und Säfte stehen neben Öl, Essig, Honig, um mit Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Ei, Nudeln, Sterz, Käferbohnen, Mehl, Reis (kommt aus der Oststeiermark), Brot und Kosmetikprodukten vervollständigt zu werden. Etwa vierzig Produzenten sind dafür verantwortlich, das Sortiment wird laufend hygienisch, lebensmitteltechnisch und konsumentenkonform überwacht. Das gilt auch für den Versand: Bei empfindlichen Lebensmitteln kommen Kühlkartons zum Einsatz.

Eine weitere Abteilung stellt die Utensilien des Reitclubs zur Schau. Hier sind Shorts, Pullis, Leggins, Fleeze-Jacken und Riding-Packs für das Reiten und Voltigieren zu haben. Auch dafür gilt: Alle Exponate sind über die Vereinshomepage www.rcgeorgsberg.at zu bestellen.

Aktuell herrscht im Reitclub Begeisterung über den gelungenen Genussladen. „Hoffentlich können wir uns bald hereinsetzen“, spricht Sandra Perko von einer tollen Auswahl im Shop. Es mischt sich aber bereits die Vorfreude auf kommende Sportereignisse dazu. So ist für Anfang Juni das Cupfinale im Voltigieren anberaumt, im Oktober macht die Landesmeisterschaft Station in Rossegg. „Hoffentlich gelangt das nicht nach Österreich“, blicken die Verantwortlichen etwas besorgt nach Spanien, wo Herpes-Erkrankungen den Pferden arg zusetzen.