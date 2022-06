Die Wieser Oldies und die Landjugend Wies geben am Sonntag, dem 3. Juli, gemeinsam Gas. Nicht im Sinne einer motorisierten Aktivität, sondern um eine Fahrzeugsegnung mit anschließendem Frühschoppen zu organisieren. Rund 120 Fahrzeuge der Ölspur Classic Rallye werden ab 10 Uhr am Marktplatz Wies einparken.

WIES. Insider schwärmen davon, dass es sich auf der Steirischen Ölspur besonders gut geschmiert fährt. Das liegt in erster Line wohl am Kernöl, das hier reichlich und in erstklassiger Qualität vorhanden ist. Vom köstlichen Geschmack des „Grünen Goldes“ lässt es sich entlang der Strecke in zahlreichen Destinationen überzeugen. Davon können natürlich auch die Teams der 14. Ölspur Classic Rallye ein Lobeslied im Fahrtwind singen.

14. Ölspur Classic Rallye vom 30. Juni bis 3. Juli

Weit und breit keine Tankstelle in Sicht? Nein, darüber muss man sich auf der Steirischen Ölspur wirklich nicht den Kopf zerbrechen, denn hier liegt man buchstäblich an der Quelle. Gleich bei neun Ölmühlen und 26 Ölspur-Bauern kann man „einke(h)rn“ und den Bedarf nach steirischem Kürbiskernöl decken. Die 24 ausgewählten Ölspur-Wirte servieren den Genuss aus ihren Küchen am Teller.

Am 3. Juli, machen die historischen Automobile nach einer Rundfahrt, die um 9 Uhr im Kipferlbad in Pölfing-Brunn startet, in Wies Station. Am Marktplatz veranstalten die Wieser Oldies und die Landjugend Wies eine Fahrzeugweihe mit Pfarrer Markus Lehr. Dazu sind freilich auch andere Oldtimer-Besitzer herzlich willkommen.

Ein beschützender Schlüsselanhänger zum Jubiläum

Die Wieser Oldies, deren Herz vor allem für alte Traktoren schlägt, sind heuer 20 Jahre jung. Aus diesem schönen Anlass hat der Verein mit Obmann Markus Reichmann einen Schlüsselanhänger mit der Darstellung des hl. Christophorus in limitierter Stückzahl aufgelegt, der am Sonntag ebenfalls gesegnet wird und danach käuflich zu erwerben ist.

Beim anschließenden Frühschoppen mit Oldtimerschau sorgt die LJ Wies für das leibliche Wohl. Die Wieser Oldies wiederum versüßen den Aufenthalt am Marktplatz mit Mehlspeisen und geben auch einen Glückshafen mit tollen Preisen zum Abfischen frei. „Ramba Zamba“ heißt die Musik, die Volkstanzgruppe und die Schuhplattler der LJ St. Peter im Sulmtal gestalten das Rahmenprogramm mit.