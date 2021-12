Gibt es heuer weiße Weihnachten in Deutschlandsberg?

Bleibt der Schnee bis zum Heiligen Abend? Wir haben uns angesehen, wie die Chancen auf weiße Weihnachten in Deutschlandsberg stehen.



Die Wetterprognose macht nicht allzu große Hoffnungen: Schneefall ist für die südwestliche Steiermark keiner prognostiziert. Je nachdem, wie mild die Temperaturen bleiben, könnte immerhin die aktuelle Schneedecke halten.

Seltenheit zu Weihnachten

Es wäre das erste Mal seit 20 Jahren, dass in Deutschlandsberg am 24. Dezember eine echte Schneedecke liegt. 2001 lag zumindest ein Zentimeter Schnee, die letzte ordentliche Schneedecke von zehn Zentimetern liegt in Deutschlandsberg seit 1999 zurück, wie Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zeigen. Selbst wenn man den 25. Dezember noch mitzählt, wurde 2007 zum letzten Mal eine Schneedecke in Deutschlandsberg gemessen.

hochgeladen von Simon Michl

Schlechte Chancen im Tal

Früher war das tatsächlich noch anders: Von 1941 bis 1970 gab es alle zwei Jahre weiße Weihnachten in Deutschlandsberg, von 1971 bis 2000 alle drei Jahre. Diese Wahrscheinlichkeit gibt auch der Klimaatlas Steiermark wieder, der Daten von 1971 bis 2000 aus über 600 Wetterstationen darstellt. Demnach gilt für etwa die Hälfte des Bezirks Deutschlandsberg, nämlich jene unter 500 Meter Seehöhe (sowie auch für Graz und Leibnitz), zu Weihnachten eine Schneedeckenwahrscheinlichkeit zwischen 30 und 40 Prozent. Und wenn dort rund um Heiligabend mal Schnee liegt, ist der kaum höher als fünf Zentimeter.

hochgeladen von Simon Michl

Im Westen des Bezirks nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Schneedecke, je höher es die Koralm hinauf geht, zu. Ganz gute Chancen hat man demnach in Fallegg, Kloster, Osterwitz, Glashütten oder Soboth. Weiße Weihnachten sind aber selbst dort alles andere als garantiert. Erst rund um den Reinischkogel (1.463 Meter) und entlang der steirisch-kärntnerischen Grenze (auf bis zu 2.000 Meter) ist Schnee zu Weihnachten fast sicher, auch zwischen 20 und 30 Zentimeter.

Schnee kommt meist später

Weiße Weihnachten sind eine idyllische Vorstellung, aber meteorologisch eher Ausnahme als Regel. Immerhin liegt der 24. Dezember noch im Frühwinter. Später im Winter gibt es naturgemäß mehr Schnee. In der Region um Deutschlandsberg werden in Tälern rund um den 1. Februar die höchsten Schneehöhen gemessen, in höheren Lagen sogar erst im Spätwinter um den 20. März. Da liegt auf der Hebalm im Schnitt knapp 47 Zentimeter hoch Schnee, selbst einen Monat später Ende April noch knapp 10 Zentimeter.

Am letzten Adventwochenende hatte die Weihnachtsbäume noch Schnee, wie hier am Stainzer Hauptplatz

Foto: Langmann

hochgeladen von Gerhard Langmann

Durchgehend grüne Weihnachten sind in ganz Österreich keine Seltenheit. Laut ZAMG hat sich in tiefen Lagen die Chance auf weiße Weihnachten in den letzten Jahrzehnten halbiert. Auch eine Folge der Klimaerwärmung: Der Dezember ist in Österreich seit den 1950ern um 1,0 bis 1,5 Grad Celsius wärmer geworden. Dadurch regnet es in tiefen Lagen öfters als es schneit und gefallener Schnee schmilzt schneller. In Deutschlandsberg wurde der Dezember in den letzten 20 Jahren um mehr als 2 Grad Celsius wärmer, zuletzt lag die durchschnittliche Monatstemperatur selten unter dem Nullpunkt.

Die Sonne könnte die aktuelle Schneedecke bis Heiligabend zum Schmelzen bringen – es sei denn, die Temperaturen kühlen noch ab.

Foto: Michl

hochgeladen von Simon Michl

Übrigens: Deutschlandsberger Rekord seit Datenaufzeichnung ist Weihnachten 1994. Damals lag am 24. Dezember 65 Zentimeter hoher Schnee, am 25. Dezember 70 Zentimeter. Und die Wetterstation in der Wiel auf 900 Meter hat damals sogar 82 Zentimeter gemessen!