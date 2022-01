Wien hatte eines, Graz ebenfalls, warum ein Corona-Lichtermeer nicht auch Stainz? Kurzerhand machte sich das Organisatorinnenduo Claudia Dunst-Mösenlechner und Martha Schriebl an die Arbeit und spielte alle seine sozialen Netzwerkverbindungen samt Verstärkern aus. Das Ergebnis der Bemühungen? Gut 160 Menschen nahmen – bestückt mit Fackeln, Laternen, Kerzen oder Stirnlampen – am Stainzer Lichtermeer teil.

Die Veranstaltung war als Sternwanderung angelegt. Sammelpunkte waren Schlossplatz, Bahnhofpark, Wirtschaftshof, Schul- und Billa-Parkplatz. An den bezeichneten Punkten wurden die Wanderer von Guides in Empfang genommen, welche den Ablauf erklärten und das Zeichen zum Aufbruch gaben. Erstaunlich opulent vertreten war die Polizei. „Unser Einsatz gilt der Verkehrswegsicherung“, erklärte Revierinspektor Florian Kriegl die Mannstärke der Exekutive.

Gedenken in Stille

Auf dem Hauptplatz angekommen, verliehen die Menschen in FFP2-Masken dem Lichtermeer eine beachtliche Stärke. Der einzige Programmpunkt? Das Verweilen in Stille. In Andacht und dem Klang der 18-Uhr-Glocke wurde der gut 13.000 österreichischen Todesopfer im Zusammenhang mit Corona, deren Angehörigen und allen Menschen, die die Bestimmungen mittragen, gedacht. Außerdem sollte derart Solidarität mit dem Gesundheitspersonal zum Ausdruck gebracht werden.

Mit der Beteiligung sehr zufrieden zeigte sich Claudia Dunst-Mösenlechner. „Es war ein spontaner Entschluss“, bedankte sie sich herzlich bei allen Mithelfern zur Aktion. Ähnlich die Reaktion von Martha Schriebl, die der Disziplin der Teilnehmer ein gutes Zeugnis ausstellte. Stellt man ein Vergleichsspielchen an, machten in Stainz – gemessen an der Einwohnerzahl – mehr Menschen mit als in Wien und in Graz.

Viel Zustimmung

„Ich wollte ein positives Zeichen setzen“, fand sich auch Gemeindekassier Ernst Kahr unter den Wanderer. „Sie ist erschreckend hoch“, stellte JVP-Obfrau Beatrice Saurer das Gedenken an die Verstorbenen in den Vordergrund. „Mich hat die Claudia (Anm. Dunst-Mösenlechner) informiert“, wollte Peter Wohlgemuth den Respekt zum Pflegepersonal besonders betont wissen. Eine Stellungnahme kam direkt aus dem Bereich des Pflegepersonals. „Ich habe mich beruflich verändert“, bekannte Tamara Taucher, in ihren bisherigen zwei Ausbildungsjahren von Corona regelrecht überschwemmt worden zu sein. Dabei blieb nicht aus, viele Menschen sterben zu sehen. Als Hinweis: Die Steiermark weist österreichweit in Relation die meisten Corona-Toten auf.