Liebe, Zusammenhalt und ein wertschätzendes Miteinander: Die HAK Deutschlandsberg will auch im diesjährigen Advent daran erinnern, worum es zu Weihnachten gehen sollte. Daher spielten die Schülerinnen und Schüler heuer Nikolaus - die Geschenke sollen dem Vinzimarkt in Deutschlandsberg zugutekommen.

DEUTSCHLANDSBERG. Am Nikolaustag startete das Schulsprecherteam mit Thorsten Krauss aus der 2BK und Angelina Giuliani aus der 3AK eine "umgekehrte" Nikolausaktion. Angelina erklärt, worum es dabei geht: "Ganz einfach. Der Nikolaus beschenkt ja die Braven. Wir haben das umgedreht und da wir ja alle brave Schülerinnen und Schüler sind, haben wir dem Nikolaus Sachspenden in seinen Sack gelegt." Dabei sammelte sich eine ordentliche Menge an Geschenken an: Am 6. Dezember war bereits ein ganzer Einkauswagen mit Hygieneartikeln, haltbaren Lebensmitteln, Socken, Handschuhen und Ähnlichem gefüllt. All diese Dinge sind Geschenke für jene, denen es am Nötigsten fehlt. "Damit wollen wir den Vinzi-Laden in Deutschlandsberg unterstützen", sagt Thorsten. Der Vinzimarkt in der Unteren Schmiedgasse ist unter anderem auf Spenden angewiesen, um ein ausreichendes Produktsortiment anbieten zu können.

Wichteln für Vinzi

Auch das Lehrpersonal an der HAK Deutschlandsberg verbreitet in diesem Jahr wieder weichnachtliche Stimmung: Lehrerinnen und Lehrer wichteln für den Vinzimarkt. Der Korb im Konferenzzimmer ist ebenfalls bis obenhin gefüllt mit kleinen Aufmerksamkeiten. Die Professorin Margret Liebmann meint dazu: "Freude bereiten ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk."