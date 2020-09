Die GKB und ihre Partner im Verkehrsverbund Steiermark verteilen Handdesinfektionsmittel an die Fahrgäste in den steirischen Öffis, so lange der Vorrat reicht, um auf die Wichtigkeit von Hygieneempfehlungen hinzuweisen.

Weitere Infos zu Covid-19-Maßnahmen findest Ihr unter:

GKB / Fahrgast Charta

Bleibt gesund, seid achtsam!

Eure GKB