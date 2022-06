Gerade ist die Österreichische Harmonika-Staatsmeisterschaft 2022 in Perg über die Bühne gegangen, schon kann man einen Blick in das nächste Jahr werfen. „Der Harmonikaverband hat uns mit der Ausrichtung betraut“, ist Organisator Gregor Mörth, Lehrer an der Erzherzog-Johann-Musikschule in Stainz und Musikbeirat für den Landesverband, mit ersten Vorbereitungen für den vom 18.-21.5.2023 stattfindenden Event befasst. Das Wichtigste: Die Marktgemeinde hat sich zur Durchführung bekannt und wird die Meisterschaft als Mitveranstalter tatkräftig unterstützen.

Volksmusik im Wandel

Im oberösterreichischen Perg gingen 180 Teilnehmer an den Start. Bewertet wurde in Altersgruppen von einer internationalen Fachjury in 13 Kategorien. „Im nächsten Jahr“, hofft Gregor Mörth auf kein Corona-Aufflammen, „sind mehr Harmonikaspieler zu erwarten.“ Die Kategorien werden unverändert zu heuer sein: Vor-, Elementar-, Unterstufe Solo nach Jahrgängen bis E, Volksmusikduos und -ensembles A, B und C. „Die Volksmusik hat sich verändert“, betont Prof. Gottfried Hubmann, dass die Aufteilung in „echte“ und „unechte“ Volksmusik nicht mehr zeitgemäß ist. Zu viele Harmonikaspieler würden sich auch in modernen Klängen wie Tango, Boogie Woogie, Samba oder Blues versuchen wollen. Warum Stainz? „Es ist eine tolle Location“, schätzt Gottfried Hubmann das Umfeld als Garant für eine solide Veranstaltung ein.

Den Titel im Einzelbewerb Stufe C holte sich Klara Mißebner (Musiklehrer Mag. Ludwig Gruber) aus Langenwang, die sich in Slowenien auch zur diesjährigen Juniorenweltmeisterin kürte. Sie wird mit großer Wahrscheinlichkeit nach Stainz kommen, um ihren Staatsmeistertitel zu verteidigen.