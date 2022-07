STAINZ. – Die Meierei auf dem Bahnhofplatz ist gewiss an musikalische Gäste gewöhnt, aber so lautstark-stimmungsvoll ging es wohl selten ab. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag griffen die Mitglieder kräftig in die Tasten ihrer „Steirischen“, um ihrem Leitsatz, der da lautet Freude, Gesang, Gemütlichkeit und Kameradschaftspflege, gerecht zu werden.

Doch halt: Gewählt wurde auch. Die Abstimmung brachte satte 100% für den eingebrachten Wahlvorschlag mit dem folgenden Aussehen: Johann Fabian (Obmann), Sepp Müller (Stv.), Elisabeth Fabian (Kassierin), Johanna Kohlbacher (Stv.), Anna Wolf (Schriftführerin), Regina Eberhart (Stv.).

So fing alles an

“Die Zeit ist wie im Flug vergangen“, kann sich Johann Fabian noch gut an die Anfänge vor fast 20 Jahren erinnern. „Man kann es auch Laune nennen“, beschreibt er den Zusammenschluss als Gelegenheit für reifere Semester, sich Abwechslung und Geselligkeit in der Gruppe zu holen. Die „Steirische“ spielte dabei das Mittel zum Zweck, nur wenige aus dem Kreis der ersten Stunde waren mit dem Instrument vertraut.

Mittlerweile sind alle „Rothemden“ in Besitz einer „Steirischen“ und haben sich durch Übung und Fleiß bei den regelmäßigen Zusammenspielabenden ein solides musikalisches Fundament angeeignet. 2007 wurde – um dem Musizieren einen öffentlichen Anstrich zu geben - schließlich der Verein gegründet. „Es ist mehr daraus geworden als gedacht“, können die Mitglieder auf ihre Auftritte beim Adventmarkt, privaten Feiern und dem Schilcherlauf verweisen. Mit dem Dämmerschoppen (29.7.) und der Musikantenfahrt (6.8.) im Flascherlzug stehen weitere Events an. Stichwort Flascherlzug: Herbert Eberhart, Johann Fabian und Johann Krammer zählen fast schon zum Inventar bei den Fahrten.

Gut für die geistige Fitness

„Wir studieren immer wieder neue Stücke ein“, ist Namensgeber Herbert Eberhart mit seinen Schützlingen sehr zufrieden. Zumal er sieht, dass sich das Harmonika spielen trefflich auf die geistige Fitness (Texte lernen, neue Fingergriffe, Schulung des kongnitiven Nervensystems) der Mitglieder auswirkt.