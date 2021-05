Seit 2005 ist die Lange Nacht der Kirchen ein Fixpunkt für die Pfarren der Diözese Graz-Seckau. „Es geht um das Erleben von Kirche, Spiritualität und religiöse Kultur“, sieht Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in der Initiative eine Öffnung der Kirche für jeden einzelnen Menschen. Im Vorjahr musste die Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden, heuer entschied sich Gesamtkoordinatorin Gertraud Schaller-Pressler für eine Online-Performance. „Das Wohl der Mitmenschen steht im Mittelpunkt, daher wird es keine Präsenzveranstaltungen geben“, begründete Propst Christian Leibnitz diese Entscheidung.

Kein Nachteil ohne Vorteil: Durch den Umstieg auf die Online-Bühne war der Besucher nicht an einen Ort gebunden, via Livestream konnte er an den Gedanken, Präsentationen und Gesprächen von Pfarren aus ganz Österreich teilnehmen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen brachte sich ebenso ein wie Michael Chalupka, Bischof der Evangelischen Kirche Österreichs, und Pilger, arbeitslose und um das Klima besorgte Menschen. Mit der Künstlerin Anne Lückl ging es durch ihre Ausstellung an der Katholisch-Theologischen Fakultät Graz, Diözesankonservator Heimo Kaindl führte durch den Grazer Dom und mit Florian Supé und Corina Koller gab es Poetry Slam und Gesang. Wie es gelingt, einen Gottesdienst mit allen Sinnen zu feiern, leitete Anton Tauschmann in seinen Gesprächsrunden an. Die Vielfalt des Angebotes bedingt, dass hier nur Ausschnitte aus dem Programm angeführt werden können.

Erstmals in Stainz

Premierenstimmung herrschte heuer in der Pfarre Stainz. Erstmals hatten Pfarrer Franz Neumüller und der Pfarrgemeinderat mit Sprecherin Maria Elisabeth Reisinger entschieden, sich in die Lange Nacht der Kirche einzuklinken. Mit Klaus Baumgartner gab es so etwas wie einen künstlerischen Leiter. „Die Nacht sollte sich im Kirchenraum breitmachen“, sah Baumgartner, der bereits die Aktion Osterkreuz im Vorjahr organisiert hatte, eine Rauminstallation mit schwarzen Folien vor. Sie, so der Künstler, solle für Verhüllung, Verpackung und Entsorgung, alles Begriffe unseres Lebens als Konsument, stehen. Dazwischen aber doch Licht: In Form von weißen, unterschiedlichen Steinen sollte die unergründliche Schöpfung erkannt werden.

Mit einem Kinder-Picknick in der Kirche, einer Abseilübung der Feuerwehr Stainz und einer Meditation mit Pfarrer Franz Neumüller standen weitere Programmpunkte auf der abendlich-nächtlichen Agenda. Ebenso geplant: ein Vivaldi-Orgelkonzert mit Organistin Miriam Zebinger und ihrem Mann Andreas Zebinger am Fagott. Eingebunden sollten auch die Stainzer Firmkandidaten sein.

Den Willen für das Werk gelten lassen zu müssen, erfüllt alle Beteiligten mit Wehmut. Technische, finanzielle und gesundheitliche Gründe führten letztlich zur Absage in Stainz. Es bleibt die Hoffnung, dass Schöpfungsverantwortung, das Thema für heuer, im nächsten Jahr Platz greifen kann.