„Trennung ist unser Los“, sprach Pfarrer Franz Neumüller bei der Gedenkfeier am vergangenen Donnerstag den Tod von Lisbeth Strasser vor zwei Jahren an. Den Sterbetag hatte ihr Ehemann Harald zum Anlass genommen, sich mit Verwandten, Freunden und Bekannten der Verstorbenen, mit der er 42 Jahre verheiratet war, zu erinnern. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Duo Franz Kalthuber und Johann Münzer.

In der Lesung machte Alois Haagen auf die Erneuerung durch den Tod aufmerksam. „Seine Worte sind zuverlässig und wahr“, stellte Franz Neumüller den Tod als etwas Unausweichliches dar, das einem mitunter schön zu schaffen mache und worauf man keine Antwort habe. „Die andere Seite ist“, verwies der Pfarrer auf das Jenseits, „es gibt keine Trauer mehr.“ Alle Tränen seien abgewischt, alles werde neu sein. Als Botschaft der Vollendung nannte er den Umstand, dass kein Mensch verloren gehe. „Die Liebe lebt weiter“, versicherte er, dass es nie auf ewig finster sein könne.

„Angenofen ist unser persönlicher Hausberg geworden“, bedankte sich Harald Strasser nach den Fürbitten, dem gemeinsam gesprochenen Vater unser und dem Schlusssegen bei der Gemeindevertretung mit Bürgermeister Walter Eichmann für das Entgegenkommen in der Vorbereitung. Gleichzeitig sagte er der Musik, Pfarrer Franz Neumüller und der Gastwirtefamilie Schaar Dank für ihre Unterstützung. Seine anschließende Einladung in das Winzerhaus umfasste alle Gäste, die an der Trauerfeier teilgenommen hatten.