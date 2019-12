Seit nun mehr 18 Jahren schon gibt es in Aichegg an der B76 ein ganz besonderes Highlight zu bewundern. Das Weihnachtsanwesen von Santa Claus und Co. wird alle Jahre von Manfred Klemen mit viel Aufwand und Liebe zum Detail aufs Neue aufgebaut. Etwa 4 Wochen Zeitaufwand benötigt Manfred Klemen für die Installation des gesamten Equipments damit er es punktgenau am 1. Advent- Wochenende erstrahlen lassen kann. Bis auf das Equipment an den Dachflächen, bei welchem er von seinem Neffen unterstützt wird, kreiert er „Santas Weihnachtswelt“ in Eigenregie. Begonnen hat er vor 18 Jahren ganz klein mit einem Haus und hat die Anlage in all den Jahren auf die heutige Ausmaße mit 3 Häusern erweitert. Auf die Frage wie viele Euros dieses Weihnachtsambiente den Wert sei, hält sich Manfred Klemen schmunzelnd bedeckt. Er meinte nur, da die meisten Weihnachtsdekorationen aus den USA stammen und der Preis der einzelnen Figuren zwar nicht weiß Gott wie hoch wäre, aber durch Import und Zoll eine recht ordentliche Summe zusammen käme. Doch so viel sei verraten, die Stromkosten für 6 Wochen Beleuchtung belaufen sich, dank dem Umstand, dass es sich hauptsächlich nur mehr um LED`s handelt, auf etwa 240 – 260 Euro. Als er vor Jahren noch Glühbirnen verwendete, war dies empfindlich teurer. Auf Anraten der vielen Besucher und Bewunderer seiner kleinen privaten Weihnachtswelt, doch Glühwein, Tee oder ähnliches anzubieten, gibt es nun für eine freiwillige Spende seit etwa 14 Jahren Glühwein, Glühmost als auch Kinderpunsch. Somit ist dann die weihnachtliche Stimmung schon fast perfekt. Wie lange Manfred Klemen dies noch macht? In all den Jahren ist dies zu seinem liebsten Hobby geworden, deshalb wird er seine „Weihnachtswelt“ noch aufbauen, solange er dies gesundheitlich kann und die dazu nötige Freude hat. Ach ja, bis zu den heiligen drei Königen ist seine Anlage noch zu bestaunen, bis sie mit großen Aufwand wieder abgebaut und für das nächste Weihnachtsfest verwahrt wird.