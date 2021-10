Nach der Probe lud der Musikverein Marktkapelle Frauental zur Jahreshauptversammlung ein.

Nach dem Begrüßungsstück „Mein Gruß“ konnte im Musikheim Obmann Mag. Franz Müller neben den MusikerInnen als Ehrengäste seitens der Gemeindevertretung Vizebgm.Günter Steinbauer, sowie Gemeindekassier Michael Nebel willkommen heißen.

Seine besonderen Grüße galten Bezirksobmann Dir. Christian Lind, der es nicht nehmen ließ die Jahreshauptversammlung in Frauental zu besuchen. Er gratulierte ihm zu seiner hohen erst kürzlich verliehenen Landesauszeichnung.

Pandemie und ihre Folgen

So wie fast jeder Verein spürte auch der Musikverein Frauental die Folgen und die Einschränkungen der Coronapandemie im Jahr 2020 massiv. Mitte März musste die Probenarbeit eingestellt werden, keine Konzerte und Auftritte waren das ganze Jahr die Folge. So begann man heuer mit öffenlichen Proben im Freien und zwar in Schamberg, Freidorf und im Musikpavillon. Außerdem wurde gemeinsam mit den Deutschlandsberger Musikkollegen gemeinsam geprobt. Da auch die Einnahmen ausgefallen sind, hofft man heuer doch das traditionelle Weihnachtswunschkonzert veranstalten zu können. Obmann Franz Müller verwies auf den äußerst wichtigen Probenbesuch und dankte der Marktgemeinde Frauental für die Unterstützung, sowie allen Vorstandsmitgliedern und dem Bläserensemble.

Sehr schwer war es auch in der vergangenen Zeit für Kapellmeister Oskar Lenz. Weder Proben im Musikverein noch im Kirchenchor konnten durchgeführt werden.

Nach drei durchgeführten Dämmerschoppenabenden war man wieder sehr froh, beim Erntedankumzug als Umrahmung die Instrumente erklingen zu lassen. Gemeinsam mit der Stadtkapelle wird in Deutschlandsberg wieder beim Kastanienbraten zünftig aufgespielt. Kapellmeister Oskar Lenz dankte ebenfalls für die gute Zusammenarbeit und für den Probenbesuch.

Bezirksobmann Dir. Christian Lind zeigte sich über den starken Probenbesuch erfreut und froh, dass es jetzt wieder möglich ist unter Auflagen zu planen, da Einnahmen fehlen. Auch auf Bezirksebene mussten zahlreiche Veranstaltungen, genauso wie die Probentätigkeiten monatelang abgesagt werden. Doch mittlerweile ist es möglich wie etwa den Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ in Zukunft unseren Auftrag hinaustragen zu können.

Er gratulierte dem Musikverein Frauental zur tollen Kooperation mit der Stadtkapelle Deutschlandsberg dankte für die Arbeit auf Bezirksebene und der Gemeindevertretung für die Unterstützung.

Abschließend wurden die MusikerInnen, Karin Weißensteiner, Yooyoung Sohn, Stefan Hofer, Peter Ramspacher, Johann Trstnjak und Josef Pfeiffer welche ihren „Runden feierten offiziell gratuliert.

Mit dem Schlußmarsch „Ehre und Pflicht“ wurde die Jahreshauptversammlung offiziell beendet und zu einem von Josef Pfeiffer gesponserten Buffet eingeladen.

Text u Foto(s) : Josef Strohmeier