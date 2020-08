Die Dorfgemeinschaft Lasselsdorf, die das Schicksal des 61-Jährigen seit dessen Arbeitsunfall vor sechs Jahren mitfühlend im Blick hatte, war über die Todesmeldung geschockt. Entsprechend riesig war die Menschenmenge, die am vergangenen Dienstag in Groß St. Florian von Josef Unterkofler Abschied nahm.

„Der Sepp ist nicht für immer fort“, stellten Karl Unterkofler und Rupert Unterkofler, zwei Brüder des Verstorbenen, Glaube, Hoffnung und Liebe in den Mittelpunkt ihrer Fürbitten. Vor dem Einzug in die Pfarrkirche verabschiedete sich der Kameradschaftsbund in Person von Obmann Hermann Theisl von seinem Mitglied. Die Musikkapelle Groß St. Florian mit Kapellmeister Gerald Oswald geleitete die Trauergemeinschaft in das Gotteshaus, wo die Pfarrer Anton Rindler, Pawel Lepcyk und Peter Brauchart das Requiem zelebrierten.

Sehr viel persönlicher Beitrag war im Ablauf der Totenfeier zu erkennen. Bernhard Graf, Hubert Högler, Peter Klug und Werner Krenn sowie Robert Pommer, Josef Wegl und zwei ehemalige Arbeitskollegen geleiteten den Sarg in die Kirche. Manuela Kormann sprach die Lesung, Rupert Unterkofler las das Evangelium und Josef Kormann, Irmgard Unterkofler, Johannes Unterkofler und Tanja Unterkofler trugen die Fürbitten vor.

„Er nimmt sich unser an“, betonte Pfarrer Anton Rindler in seiner Predigt, dass man immer auf die Zusage von Jesus vertrauen könne. Seine Geschenke seien Kraft und ein ewiges Leben in Fülle. Diese Erkenntnis sei wichtig ganz besonders in dieser schweren Stunde.

Nun ist das Lamm geschlachtet! Nach dem Requiem richtete zunächst ÖKB-Obmann Hermann Theisl Abschiedsworte an die Trauerfamilie und die Gottesdienstbesucher. In Verbundenheit überreichte er an die Witwe Karin Unterkofler eine brennende Kerze. Namens des Arbeitgebers Josef Dengg bedankte sich die frühere Chefin Martha Huber bei ihrem ehemaligen Mitarbeiter für seine Verlässlichkeit, den Fleiß und den vorbildlichen Einsatz und brachte ihr Mitgefühl zum Ausdruck. Die Einsegnung nahm Diakon Rupert Unterkofler vor.

In sehr einfühlsamen Worten beleuchtete Karl Unterkofler das Leben des Verstorbenen. „Gott hat seinen Arm um dich gelegt“, sprach er den Tod am 14. August an. Das achte Kind in der Großfamilie entwickelte recht bald seine handwerklichen Fähigkeiten, die 1974 in einer Zimmermann- und Maurerlehre mündeten. Lag sein beruflicher Schwerpunkt in Graz, bildete Lasselsdorf den Mittelpunkt des persönlichen Lebens, der durch die Heirat 1988 mit Ehefrau Karin eine Weiterung erfuhr. Maria, Thomas, Benjamin und Marco bereicherten in der Folge die Familie.

1989 wurde mit dem Hausbau begonnen, bei dem viele fleißige Hände mitarbeiteten. Umgekehrt brachte Josef Unterkofler seine Begabungen und Fähigkeiten ein, wenn bei den Geschwistern Hilfe gefragt war. Zusätzlich legte er in der eigenen Landwirtschaft fleißig Hand an.

Als wichtiges Anliegen bezeichnete der Redner das Engagement des Verstorbenen für die Dorfgemeinschaft. Fußball, Stocksport aber auch Schnapsen hießen die Zugänge zur Belebung des Dorflebens. Bei der 2007 gegründeten Sportlerrunde übernahm Josef Unterkofler die Funktion des Kassiers. Beim Bau des Vereinshauses 2009 war er als Bauleiter an vorderster Front tätig. Es zeichnete ihn aus, dass er nach der Arbeit stets Zeit für ein gemütliches Zusammensitzen fand.

„Du konntest den Enkelkindern Leo, Sarah und Johanna nie sagen, wie liebt du sie hast“, kam Karl Unterkofler auf den schweren Arbeitsunfall im August 2014 zu sprechen, der das Leben der Familie total veränderte. „Wir werden nie verstehen, wie es dir ergangen ist“, fasste er die Zeit zwischen Hoffen, Bangen und Verzweiflung zusammen. Von tiefer Zuneigung geprägt waren die Worte, die der Redner für seine Schwägerin Karin sprach. „Du warst der Anker, an dem wir uns festhalten konnten“, bedankte sie sich für die vielen schönen, emotionalen und intensiven Momente auch während der Krankheit. „Dein Platz ist immer tief in meinem Herzen“, schloss sie ihre Kinder, die zu liebevollen Erwachsenen herangereift sind, in den Dank ein. Dankbar zeigte sie sich für die Hilfe und Unterstützung durch die Verwandten, Freunde und Arbeitskollegen: Schmerzlich ist der Tod, doch dich von deinem Leiden erlöst zu wissen, gibt uns Trost!

Auf dem Friedhof hatten die Trauergäste ein letztes Mal die Gelegenheit, sich mit einer ins Grab gelegten Blume von einem liebevollen Menschen zu verabschieden.