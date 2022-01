Nach dem Rücktritt von SUMT-Obmann Hannes Waltl aus Wies nach zehn Jahren in diesem Amt tritt jetzt sein langjähriger Stellvertreter Karl Lenz aus Groß St. Florian die Nachfolge an. Er lenkt künftig gemeinsam mit seinem Stellvertreter Gerhard Potzmann aus Ilz und dem neu aufgestellten Vorstand die Geschicke der Reihe Steirische Sänger- und Musikantentreffen.

„Was bleibt, ist die Veränderung; was sich verändert, bleibt“. Unter diesem Motto gemäß Michael Richter startet die Reihe „Steirische Sänger- und Musikantentreffen“, kurz SUMT, ins 32. Bestandsjahr.

„Wir nehmen die veränderte Situation an und bieten mit der Variante 'SUMT im Wirtshaus' eine weitere Möglichkeit für die Veranstalter. Mit dieser Variante kommen wir „zurück zum Ursprung“ der Sendereihe. Das gewohnte Sänger- und Musikantentreffen steht natürlich weiterhin zur Auswahl“, betont der frisch gebackene Obmann Karl Lenz, der mit seinem Stellvertreter Gerhard Potzmann und einem neuen Vorstand voller Elan durchstartet.

Vielfalt der Volkskultur

Die bunte Palette der vielen Mitwirkenden spiegelt die volkskulturelle Tradition der Steiermark in Gesang, Musik, Mundart, Tracht und in Volkstänzen wider und verbindet so Menschen über Generationen.

Der musikalische Bogen und die kulturelle Vielfalt erstreckt sich über den gesamten alpenländischen Raum und gibt Zeugnis über die ungebrochene Lebenskraft der Volkskultur. Viele Musik- und Gesangsgruppen haben durch SUMT Auftrittsmöglichkeiten vor großem Publikum.

"Die Pflege und der Erhalt der echten Volksmusik ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir suchen aber auch das Neue, denn einzelne 'Farbtupfer' der 'Volksmusik im neuen Kleid' sind eine willkommene Abwechslung. Der gespendete Applaus und die gute Stimmung in den Veranstaltungsorten ist der größte Lohn für alle Mitwirkenden." Karl Lenz, neuer Obmann von SUMT

Mehr Infos unter www.sumt.st

Diese Artikel könnten dich ebenfalls interessieren:

Ein gelungener Abend mit Bayrisch-Steirischen Akteuren

"Singan und spül'n" auf der Radio-Bühne