STAINZ. - Aus allen Nähten zu platzen drohte die Pfarrkirche bei der Kindermette am Nachmittag des Heiligen Abends. Sie war bis auf den letzten Platz besetzt, für die ganz Kleinen wurden gar Teppiche auf den Altarstufen ausgerollt.

In das Programm hinein führte die Musikgruppe der Musikschule Stainz mit Direktor Josef Deutschmann, die eingangs ein schwungvolles „We Wish You a Merry Christmas“ intonierten. Der Schwung wohnte aber auch den Darstellern des Krippenspiels inne, die sich in der Folge der Weihnachtsgeschichte annahmen. Alle wichtigen Figuren wie die Engel, die Hirten, Josef und Maria und das Jesuskind waren vertreten. Mit PGR-Sprecherin Maria Theresia Reisinger fand selbst Erzengel Gabriel Platz, während Pastoralpraktikant Erwin Url den Erzähler gab. Es war beeindruckend, mit welcher Hingabe die Akteure ihre Rolle ausfüllten.

„Warum fanden gerade die Hirten als erste zum Jesuskind im Stall?“, fragte Pfarrer Franz Neumüller in seiner Predigt. Weil sie – so seine Antwort – anders als Priester oder Könige, die gerade einmal bis zur Decke sehen können, ihren Blick bis zu den Sternen und dem Himmel richten können. Dieser Blick – so sein Wunsch – sollte allen von uns gelingen.

Nach den Fürbitten, in denen der Schutz des Lichtes für alle Kinder erbeten wurde, und dem Schlusssegen wurde die Kirche abgedunkelt, um dem „Stille Nacht, heilige Nacht“ viel von seiner Ursprünglichkeit zu verleihen.