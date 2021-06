Mit dem "Mountainbike Trail Park" verwirklicht Lannach ein österreichweites Vorzeigeprojekt, das ab Herbst auf kleinem Raum ein vielfältiges MTB-Streckenangebot für Anfänger und Profis bieten wird. Durch eine beispielhafte Zusammenarbeit mit der Forst- und Jagdbehörde sowie dem Naturschutzbund Steiermark wird der Bike-Park zu einem Naherholungsgebiet für die gesamte Südweststeiermark.

LANNACH. Auf einer Gesamtfläche von 5,74 ha setzt die Marktgemeinde Lannach in den nächsten Monaten ein Projekt mit österreichweitem Modellcharakter um: "Nachdem der Radsport aktuell so stark boomt wie noch nie zuvor, haben wir uns dazu entschlossen, in einem gemeindeeigenen Wald einen Mountainbike Trail Park zu errichten", erzählt Bürgermeister Josef Niggas. Steht das Pilotprojekt, das Niggas mit rund 500.000 Euro beziffert, aktuell in den Startlöchern, so soll es bis zum Herbst fertig gestellt sein.

Sind Sie in Ihrer Freizeit mit dem Mountainbike unterwegs?

Der Trail Park wird auf kleinem Raum alle Schwierigkeitstypen an MTB-Strecken enthalten, wobei der Fokus auf Streckentypen für Kinder und Einsteiger in den Bike-Sport liegen wird.

Fachkundige Unterstützung in der Projektumsetzung kommt von Downhill-Star Markus Pekoll, der seit Beginn des Jahres als erster steirischer Mountainbike-Koordinator aktiv ist.

"Wir sind nur ein Gast im Wald"

Symbiose von Sport und Natur

"Das vielfältige und breite Niveauangebot auf kleinem Raum, gepaart mit der Symbiose zwischen sportlicher Betätigung an der frischen Luft und der Sensibilisierung für die Forstwirtschaft und die Tierwelt im Wald machen den neuen Mountainbike Trail Park einzigartig", führt der Lannacher Amtsleiter Daniel Kahr die wesentliche Eckpunkte des Projektes zusammen.

Die zentrale Lage des Waldes, der sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof befindet, biete sich weiters perfekt für eine "After Work Hour" im Nahverkehrsbereich an. Auch für Kinder und Jugendliche ist das Waldstück per Rad sehr gut erreichbar. Mittels Zug ist zudem eine unkomplizierte Anbindung an Graz bzw. Wies/Eibiswald/Deutschlandsberg gewährleistet.

Ring frei für alle Radbegeisterten: Neuer Pumptrack in Eibiswald

Als Verweil- und Kommunikationscorner wird das Rückhaltebecken und damit eine vorhandene Infrastruktur eingebunden. Ebenso ist angedacht, den "Mountainbike Trail Park" für waldpädagogische Führungen oder Infoveranstaltungen zu nutzen, um Kindern und Jugendlichen ein angemessenes Verhalten in der Natur näherzubringen. Die Zusammenarbeit mit der Forst- und Jagdbehörde sowie dem Naturschutzbund Steiermark verleihe dem Projekt Vorbildwirkung, so Kahr.

Sport und Naturerlebnis

"Einerseits soll der neue Naturerlebnisraum zukünftig für eine sportliche Betätigungsmöglichkeit sorgen, andererseits muss dem enormen Anstieg an Bikern durch eine bedarfsgerechte und attraktive Infrastruktur Rechnung getragen werden", bringt Bgm. Josef Niggas einen weiteren wichtigen Punkt ins Spiel.

"Unser Ziel ist es, mit dem Mountainbike Trail Park Lannach ein einzigartiges Naherholungsgebiet für die Bevölkerung der gesamten Südweststeiermark zu schaffen. Dieses Projekt ist darüber hinaus ein erster Schritt für die Steiermark um zu zeigen, wie Biken im stadtnahen Bereich funktionieren kann."

Josef Niggas, Bürgermeister der Marktgemeinde Lannach



Das könnte Sie ebenso interessieren:

Radclub Eibiswald appelliert an Mountainbiker

Täter beim Aufbrechen von Schließfächern gefasst