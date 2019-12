Als eine der drei Einpendlergemeinden des Bezirks blickt Lannach auf den höchsten Pendlerindex-Anstieg steiermarkweit.

Für die Mehrzahl der Erwerbstätigen im Bezirk Deutschlandsberg steht täglich ein Arbeitsweg von knapp einer halben Stunden am Programm, sowohl morgens als auch abends. Die Rechercheplattform "Addendum" hat sich in der Folge österreichweit damit beschäftigt, wohin es Pendler in ihrer jeweiligen Gemeinde zieht und wie die Regionen Österreichs mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vernetzt sind.

Ein- und Auspendlergemeinden

Generell präsentieren sich in der "Addendum"-Studie die Gemeinden des Bezirks als Auspendlergemeinden - bis auf Deutschlandsberg, Frauental und Lannach.

Nach Deutschlandsberg pendeln jeden Tag 4.748 Menschen ein, 2.819 Auspendler verlassen die Gemeinde. 2.764 Personen, das sind rund 50 %, müssen laut "Addendum" ihren Heimatort Deutschlandsberg nicht verlassen, sie arbeiten entweder zu Hause oder innerhalb der Gemeindegrenzen. Frauental blickt auf eine Einpendler-Zahl von 1.247 sowie auf 1.073 Auspendler täglich. In Lannach stehen 3.275 Einpendlern 1.414 Auspendler gegenüber.

Längere Wegzeiten

Beträgt die durchschnittliche Wegzeit in Österreich für eine Strecke 27 Minuten, so nehmen Pendler aus Eibiswald mit durchschnittlich 40 Minuten eine überdurchschnittlich lange Wegzeit hin zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf. Eibiswald zählt damit zu alljenen Gemeinden, in denen der Pendlerweg steiermarkweit am längsten dauert. Den längsten Pendlerweg in der Steiermark haben übrigens Einwohner aus Krakau (Bezirk Murau) mit 59 Minuten.

Top Wirtschaftsstandort

In Hinblick auf den Pendlerindex - dieser ist ein Indiz dafür, wie wirtschaftsstark eine Gemeinde ist und setzt sich, laut "Addendum", aus dem Verhältnis der Erwerbstätigen am Arbeitsort und den Beschäftigten am Wohnort zusammen - sticht ein weiteres Mal die Marktgemeinde Lannach hervor. Dabei präsentiert sich Lannach als eine jener Gemeinden, deren Pendlerindex mit einem Wert von 199 steiermarkweit am höchsten ist. So zählt Lannach 3.743 beschäftigte am Arbeitsort und 1.882 Erwerbstätige am Wohnort - bei einer Einwohnerzahl (Stand 2019) von 3.509 Menschen.

Darüber hinaus nimmt Lannach die Spitzenposition im Steiermark-Ranking der Gemeinden ein, in welchen der Pendlerindex in den vergangenen Jahren am stärksten angestiegen ist: Verzeichnete Lannach im Jahr 1991 noch einen Pendlerindex von 68, so stieg dieser bis zum Jahr 2017 um 131 auf 199 an. "Wir haben rund um Großbetriebe wie Magna Powertrain, Internorm und G.L. Pharma eine florierende Wirtschaft", nennt Bürgermeister Josef Niggas einen wesentlichen Faktor für das Top-Ergebnis. Darüber hinaus verfüge die Gemeinde über eine gute Verkehrsanbindung, die mit dem geplanten vierstreifigen Ausbau der B76 im Bereich zwischen Steinhalle und Autobahnauffahrt noch weiter attraktiviert werden soll.

Erreichbarkeit der Zentren

In weiterer Folge beschäftigte sich das "Addendum"-Team mit der Erreichbarkeit der nächsten regionalen bzw. überregionalen Zentren im Vergleich.

Der Anteil der Bevölkerung, der das nächste regionale Zentrum mittels Auto innerhalb von 30 Minuten erreicht, liegt 99,3 % und das in einer durchschnittlichen Reisezeit von 14 Minuten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen 28,5 % der Bevölkerung das nächste regionale Zentrum in 18 Minuten.

Der Bezirk Deutschlandsberg nimmt hierbei eine Nachzügler-Position ein. Die noch ausbaufähige Versorungsqualität des Bezirks sei "eine Folge der Zersiedelung in dieser Region." Kompakte Siedlungsstrukturen könnten "leichter mit einem Mindeststandard an öffentlichen Verbindungen versorgt und erschlossen werden."

In Hinblick auf die Erreichbarkeit des nächsten überregionalen Zentrums, also der Landeshauptstadt, zeigt sich für den Bezirk folgendes Bild: Hier beträgt der Anteil der Bevölkerung, der das nächste überregionale Zentrum mit dem Auto innerhalb von 50 Minuten erreicht 72 %, die durchschnittliche Reisezeit dorthin lässt sich mit 43 Minuten festhalten. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen nur 11,6 % der Deutschlandsberger Bevölkerung die Landeshauptstadt in einer Zeit von 68 Minuten.

Daten der Gemeinden des Bezirks Deutschlandsberg

Deutschlandsberg

4.748 Einpendler, 2.819 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Deutschlandsberg: 29 Minuten

Eibiswald

755 Einpendler, 1.856 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Eibiswald: 29 Minuten

Frauental an der Laßnitz

1.247 Einpendler, 1.073 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Frauental: 26 Minuten

Groß St. Florian

613 Einpendler, 1.575 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohnern von Groß St. Florian: 31 Minuten

Lannach

3.275 Einpendler, 1.414 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Lannach: 29 Minuten

Pölfing-Brunn

348 Einpendler, 540 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Pölfing-Brunn: 35 Minuten

Preding

537 Einpendler, 680 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Preding: 33 Minuten

St. Josef in der Weststeiermark

116 Einpendler, 683 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von St. Josef: 31 Minuten

St. Martin im Sulmtal

538 Einpendler, 1.123 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von St. Martin i.S.: 33 Minuten



St. Peter im Sulmtal

283 Einpendler, 446 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von St. Peter i.S.: 30 Minuten

St. Stefan ob Stainz

330 Einpendler, 1.355 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von St. Stefan ob Stainz: 30 Minuten

Schwanberg

548 Einpendler, 1.680 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Schwanberg: 30 Minuten

Stainz

1.225 Einpendler, 3.009 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Stainz: 29 Minuten

Wettmannstätten

309 Einpendler, 616 Auspendler täglich

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Wettmannstätten: 34 Minuten

Wies

785 Einpendler, 1.454 Auspendler

durchschnittliche Wegzeit hin zum Arbeitsplatz für Einwohner von Wies: 34 Minuten