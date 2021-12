Mit einem Lichtermeer am 2. Jänner 2022 will Stainz der mehr als 13.000 Todesopfer im Zusammenhang mit Corona, der Angehörigen und aller Menschen, die die Bestimmungen mittragen, gedenken. Außerdem soll derart Solidarität mit dem Gesundheitspersonal gezeigt werden.

Die Aktion ist in Form einer Sternwanderung (17.45 Uhr Start Schlossplatz, Bahnhofpark, Wirtschaftshof, Schule, Billa) angelegt. Um 18 Uhr sind dann zwei Minuten stilles Gedenken auf dem Hauptplatz angesagt, bevor sich die Versammlung wieder auflöst. „Die Teilnahme lohnt sich in jedem Fall“, geht es den Organisatorinnen Claudia Dunst-Mösenlechner und Martha Schriebl, der schweigenden Mehrheit eine Bühne zu geben.