BAD GAMS. - Nach einer kurzen Umbauphase von 14 Tagen war es am vergangenen Dienstag soweit: Mario Resch eröffnete im Haus Spar-Markt in Bad Gams sein Café zum Gamsbock. Damit, so der 40-Jährige, erfülle sich ein Wunsch, den er schon in der Lehrzeit in sich getragen habe.

„Das Lokal soll Gemütlichkeit ausstrahlen“, will der Neo-Gastwirt Anziehungspunkt für Jung und Alt sein. Im Gastgarten bietet das Café zum Gamsbock 28 Sitzplätze, im Innenraum und im Stüberl (Raum für vertrauliche Sitzungen) stehen 44 Plätze zur Verfügung. Sollte Corona einmal vorbei sein, erhöht sich die Zahl der Sitzplätze deutlich. Das Gemütlich-Bodenständige kommt auch in der Speisekarte zum Ausdruck. Frühstück gibt es ebenso wie Brettljause (Kärntner Spezialitäten), Pizza oder Mehlspeisen. Die Getränke braucht man nicht aufzuzählen, es findet sich so ziemlich alles, was der Gaumen begehrt. Für Gäste geöffnet ist der Betrieb täglich (Mittwoch Ruhetag) von acht bis 21 Uhr. Hinter der Theke stehen Chef Mario Resch und seine Partnerin Heidi.

Am Eröffnungstag hatte der gelernte Bäcker Brötchen und Prosecco für die Besucher vorbereitet. Unter den Gästen auch Bürgermeister Josef Wallner, der die besten Wünsche auf ein gutes Gelingen überbrachte. Mit dabei aber auch viele Freunde und Bekannte der Wirtsleute. Und derer gibt es viele, ist Mario Resch doch im Kameradschaftsbund Bad Gams, bei der Feuerwehr und im Eisschützenverein engagiert. Freunde des runden Leders kennen ihn als umsichtigen Schiedsrichter. Ein Zukunftsprojekt: Das Lokal soll sich als Treffpunkt für Biker etablieren.