„Das Thema betrifft uns alle“, stellte Initiator Helmut Posch mit Alexander Gindl, Ingrid Maderthoner und Christine Neumann sein engeres Mitarbeiterteam vor. Warum es an der Zeit sei, für ein 5 G-freies Stainz einzutreten? „In Österreich gibt es eine beherrschende politische Agenda“, verwies Posch auf den Stopp in 594 Gemeinden in Italien, etlichen Schweizer Kantonen und Städten wie Brüssel, Bern, Genf oder Rom.

In seinem Referat näherte sich der Umwelttechniker Reinhard Preiss dem Thema aus gesundheitlicher Sicht an. „Ich bin kein Gegner der Digitalisierung“, bezeichnete er 5 G als eine völlig neue Technologie, die sich gegen den Menschen richte. Die Funkstrahlung hinterlasse Spuren in der Natur und beim Menschen. So könne auch das Baumsterben nicht allein der Klimaerwärmung zugeordnet werden, Strahlen etwa vom Radio bis hin zu 5 G würden stark in die Fotosynthese der Pflanzen eingreifen und so – wie Messungen belegen - deren Widerstandskraft beeinträchtigen.

„Wer zahlt die Schäden?“, prangerte Preiss die Negierung der A-Thermischen Effekte (Energie hochfrequenter elektromagnetischer Felder wird im Körper in Wärme umgewandelt) bei Sendeanlagen an. „Wir sind elektrische Wesen“, betonte er, dass viele Menschen sensibel reagieren würden. Schäden allerdings, schränkte er ein, würden sich schwer nachweisen lassen, da der Körper erkrankte Zellen ersetzen und nachproduzieren könne. Die Frage sei, über welche Zeit er diese Reparaturarbeit erhalten könne. Verwirrend seien auch die ohne wissenschaftlichen Hintergrund festgelegten gesetzlichen Grenzwerte, die in jedem Land unterschiedlich seien und zudem in verschiedenen Einheiten (Watt, Milliwatt, Mikrowatt oder ähnlich) dargestellt würden.

„Es braucht ein dichtes Sendernetz“, stellte der Referent klar, dass 5 G-Module in jedes Haushaltsgerät eingebaut werden können. Dennoch stelle sich die Frage nach dem Nutzen für den Einzelnen. Am meisten, so seine Schlussfolgerung, käme die Technologie Kommunikationsriesen wie Microsoft, Apple oder Google zugute, die wirtschaftlichen Nutzen aus der Datenmenge ziehen würden. Die Alternative zu 5 G? Das Glasfaserkabel, das ungleich mehr kann, sich lange nutzen lässt und zudem abschaltbar ist.

Nach einem Video, in dem Wilhelm Mosgöller von der Uni Wien darlegte, warum Strahlenbelastung von der Weltgesundheitsorganisation als möglicherweise krebserregend eingestuft wird, widmete sich Johann Kuhn, ehemaliger Landesbeamter und früherer Gemeinderat von Spital/Drau, der rechtlichen Situation im Telekommunikationswesen. Sein schwerwiegender Befund: „In Österreich ist im Mobilfunkbereich die Rechtsstaatlichkeit verloren gegangen.“ Er untermauerte seine Aussage mit der Feststellung, dass die Errichtung und Aufrüstung von Mobilfunksendeanlagen keiner Bewilligung bedürfen. Zudem, so Kuhn, sei für Betroffene keine Parteienstellung vorgesehen. Auch entscheidend: In den meisten Gemeinden würde auf veraltete Bestimmungen zurückgegriffen oder gänzlich auf eine gesetzliche Basis verzichtet werden.

„Es is holt a longa Weg“, berichtete Kuhn in breitem Kärntnerisch, dass etliche seiner Eingaben vom Verfassungsgerichtshof wegen Formalfehlern abgelehnt worden sind. Einige Fortschritte auf Bundes- und Landesebene habe er aber erreicht, eine Vielzahl an Beschwerden sei noch im Laufen. „Die Arbeit geht mir nicht aus“, versicherte er, bei Eingaben von Bürgern gerne ehrenamtlich zur Seite zu stehen. Die wichtigste Regel: „Lassen Sie sich von keiner Behörde abspeisen, verlangen Sie in jedem Fall einen Bescheid.“

Im Frage- und Antwortteil des Abends waren Pro- und Kontraaussagen zu hören. „Wir wollen es ja“, wies Bürgermeister Walter Eichmann auf die Kostenbelastung von 40-50 Mio. Euro für die Gemeinde hin. „Der Einzelne muss sich selber ein Bild machen“, steuerte Helmut Posch abschließend zwei Entscheidungshilfen bei. Erstens: Es gibt bereits Verurteilungen von Telekommunikationsunternehmen zu Schadenersatzzahlungen wegen des schädlichen Strahleneinflusses auf Menschen. Zweitens: Weltweit übernimmt keine Versicherung das Risiko für Schäden nach einer Strahlenbelastung.