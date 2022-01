Schwung, komödiantische Szenen und große Präzision waren die Zutaten, zu denen die „Cover Girls“ die Zuhörer beim Neujahrskonzert am vergangenen Samstag im Refektorium in ihren Bühnen-Salon einluden. Zwischen Getränkewagen mit Globus, Telefontisch und kleiner Kommode mit Plattenspieler servierten Isabel Hölzl (Klavier), Ulrike Tropper (Trompete), Eva Bacher (Bass) und Aaron Ofner (Drums) Songs aus den 20-er-, 30-er- und 40-er-Jahren. Wo Zarah Leander, Marlene Dietrich und Comedian Harmonists draufstanden, waren in personifizierter Fröhlichkeit die „Cover Girls“, die sich als Urgroßtanten der Andrew Sisters bezeichneten, drinnen.

Von den unveröffentlichten Titeln, die das Geschwister-Trio eingangs ankündigte, war wenig zu hören. Vielmehr setzte die Band auf Gassenhauer (damals war der Begriff „in“) und bekannte Songs wie der Auftaktschlager „Ich brauche keine Millionen“ von Peter Kreuder. Der Wahrheitsgehalt des Liedinhaltes konnte nicht überprüft werden, die Richtigkeit des nächsten Titels aber jedenfalls: Wir machen Musik. Und als Wirkung auf das Publikum konnte gleich der Schlager „Heute fühl‘ ich mich so wunderbar“ hergenommen werden.

Telefon statt Videochat

Mit ihrer launigen Conference hielten die Sängerinnen so etwas wie einen roten Faden durch das Programm hoch. Sprach etwa Charly am Telefon vom Abnehmen, folgte mit „Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten“ der passende Song. Sie ließen dabei auch selbstironische Züge erkennen, als sie nach dem Geständnis, wie gut („Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee“) die Gruppe doch zusammenpasse, von disharmonischen Tönen, unterschiedlichen Tempi und vom Hausfreund („Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?“) der jeweils anderen die Rede war. Und die drei gaben sich auch ehrlich: Eva etwa, als sie gestand, nur gut zu sein, wenn keiner guckt. Oder Isabel, die nur aus lauter Liebe zu ihrem Egon-Egon-Egon, so tief gesunken ist. Und schließlich Ulrike, die von Waldemar trotz erster Verliebtheit nichts mehr wissen will: „Aber schön war’s doch!“

Sekt für den Heimweg

Ein Pech auch: Die „Cover Girls“ haben eine alte zerkratzte Comedian Harmonists-Platte samt Autogramm gefunden. Die Folge: In munteren Sentenzen wurden „Der kleine grüne Kaktus“, „Wochenend‘ und Sonnenschein“, „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Blumen im Garten“ bruchstückhaft durcheinandergewürfelt.

Mit dem Filmtitel von den nicht gebrauchten Millionen kehrten die „Cover Girls“ an den Anfang des Konzerts zurück. „Wir wünschen euch viel gute Laune für 2022“, bedankte sich Leiterin Isabel Hölzl abschließend für den Mut zum Neujahrskonzert. Eine wichtige Ingredienz für ein gutes Gelingen: Liebe. Man muss ja dabei nicht gleich „Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ sein. Die Bekräftigung von „StainZeit“: Ein Flascherl Sekt (danke an das Kaufhaus Hubmann) für den Heimweg.