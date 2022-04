Die MS 1 Deutschlandsberg will ein Zeichen setzen: Gemeinsam sind die Schülerinnen und Schüler von ihrer Schule bis zum Rathauspark in Deutschlandsberg marschiert. Dort hielten die Kinder kleine Ansprachen für die leidenden Menschen in der Ukraine.

DEUTSCHLANDSBERG. "Streitereien in Ruhe klären, den anderen achten, ihm zuhören, nach Lösungen suchen, ihn wertschätzen - darum bitte ich euch", sagte Beatrix Janits, die Direktorin der Mittelschule 1 in Deutschlandsberg.

"Wir wollen das im kleinen Rahmen vorleben, was wir von den großen Politikern dieser Welt erwarten"

Beatrix Janits

Auch Pfarrer István Holló sprach ein paar Worte zu den versammelten Kindern. "Der Friede beginnt in unserem Herzen", so der Pfarrer.

