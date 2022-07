STAINZ. - Den Anstoß zur Musik bekam Laurenz Schlager (11) wohl von seiner Mutter. Sie spielt Querflöte und Gitarre und achtet darauf, dass der Junior fleißig übt und sich weiterentwickelt.

Seine musikalische Ausbildung holt sich der Mittelschüler gerade an der Erzherzog-Johann-Musikschule in Stainz, wo er seit sechs Jahren eingeschrieben ist. Sein Tudor ist Musiklehrer Franz Rößl, der ihn neben der „Steirischen“ auch an der Trompete und dem Tenorhorn unterrichtet. „Vor einem Bewerb übe ich täglich“, gibt Laurenz Schlager an, sich in „Normalzeiten“ zwei bis drei Mal die Woche mit den Instrumenten zu beschäftigen.

Leistungsbewerbe und Auszeichnungen

In letzter Zeit gab es viel zum Üben, denn es waren einige Leistungsbewerbe angesagt. Es war die „Steirische“, die ihm dabei den größten Erfolg einbrachte: Bei der Harmonika-Staatsmeisterschaft im oberösterreichischen Perg platzierte er sich an ausgezeichneter dritter Stelle. Damit nicht genug: Auf der Trompete holte er sich das Silberne Leistungsabzeichen, beim Steirischen Harmonika-Wettbewerb qualifizierte er sich unter den besten 15, mit dem Tenorhorn sicherte er sich das Leistungsabzeichen Sehr gut und beim Josef-Peyer-Wettbewerb belegte er mit der Trompete im Gruppenbewerb einen Spitzenplatz.

Der Erfolg und das selbstsichere Auftreten brachten Laurenz Schlager etliche Einladungen ein. So war er beim Sänger- und Musikantentreffen in Bärnbach mit von der Partie und konnte auch schon die eine oder andere Geburtstagsfeier untermalen. Mit Bruder Fabrice ist er im Duo zu hören. Entsprechend klar sind seine Lieblingsgruppen: Die Südsteirer und die Grazer Spatzen 2000.