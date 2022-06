Am Freitag, dem 14. Juni stand nach der Probe im Musikheim die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Marktkapelle Frauental auf dem Programm. Nach einem einleitenden Stück konnte Obmann Franz Müller als Ehrengäste Bgm.Bernd Hermann, sowie Gemeindekassier Michael Nebel in der Mitte herzlich willkommen heißen.

Frauental: Obmann Franz Müller freute sich, dass langsam wieder Bewegung in die Aktivitäten des Musikvereins kommen. Die letzten beiden Jahre waren geprägt von den Coronamaßnahmen, wobei auch die Probenarbeit darunter litt. Neben den verstärkten Proben konnten heuer ein Muttertagskonzert im Pavillon, bestritten werden, weiteres wurde die Maifeier, der Weckruf, sowie die Umrahmung der kirchlichen Feiern wie Erstkommunion, Firmung und Fronleichnam musikalisch umrahmt. Interesse an Musik zeigte sich auch am Tag der Vereine, wo der Musikverein ebenfalls präsent war. Er gratulierte der Gemeinde zum Start dieser Veranstaltung am Sportplatz.

Ebenso erfreulich ist es, dass sich Sandra Masser und Armin Grundner um den Musikernachwuchs kümmern und auch in der Volksschule die Werbetrommel gerührt wird. Angeboten werden auch Gruppenproben.

Vorschau

Bei der Feier 125 Jahre Stadtkapelle Deutschlandsberg wird die Marktmusikkapelle bei der Festveranstaltung ebenfalls aufmarschieren und einen Teil des Festprogramms im Park musikalisch mitgestalten.

Am 8. Juli bestreitet der Musikverein einen Dämmerschoppen im Robert Fuchs Park. Ebenso wird das Pfarrfest in Frauental umrahmt werden. Großes Ziel für heuer ist es auch, nach mehrjähriger Pause wieder das traditionelle Weihnachtswunschkonzert am 18. Dezember durchzuführen. Er dankte der Marktgemeinde im Namen aller MusikerInnen für die großzügige Unterstützung des Klangkörpers.

Kapellmeister Oskar Lenz berichtete über den, mit . März erfolgten Probenbeginn. So wurden heuer sieben Ausrückungen verzeichnet, wobei erfreulicherweise alle spielfähig vor größerem Publikum durchgeführt werden konnten.

Applaus, Brot des Musikers

Verstärkte Probenteilnahme, gute Absprache unter den MusikerInnen und eine gelebte Kameradschaftspflege sind prägend für einen florierenden Musikverein, so der Tenor von Obmann und Kapellmeister.

Dem Bericht des Kassiers Josef Polz-Lari war eine perfekte Kassaführug zu entnehmen, wobei der und der Vorstand auf Antrag der Kassaprüfer Klara Lafer und Hans Koller die einstimmige Entlastung ausgesprochen wurde. Zu neuen Kassaprüfern wurden Barbara Wallner und Herbert Stehring bestellt.

Bgm.Bernd Hermann dankte den Musikverein für den Einsatz trotz schwieriger Zeit in der Öffentlichkeit und für die Präsenz am Tag der Vereine. Er wünschte viel Freude und Erfolg bei den weiteren Veranstaltungen.

Obmann Franz Müller dankte abschließend der Marktgemeinde, den Vorstandsmitgliedern, sowie auch dem Bläserensemble, das den Verein auch während der Coronazeit Zeit stets nach außen vertreten hatte. Mit den Worten „Applaus ist das Brot des Musikers, unser Musikverein lebt von seinen Mitgliedern“ wurde der offizielle Teil mit einem zünftigen Stück beendet und zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.

Text u Fotos : Josef Strohmeier