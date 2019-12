Ein buntes musikalisches Programm und viele interessierte Zuhörer garantierten, dass der Musikverein Frauental am Sonntag, dem 22. Dezember wieder zahlreiche Blasmusikfreunde beim diesjährigen Weihnachts- und Neujahrswunschkonzert im Mehrzwecksaal der Volksschule willkommen heißen konnte.

Ein voller Festsaal bewies das große Interesse dieses traditionellen vorweihnachtlichen Konzertnachmittages.

Nach einer musikalischen Begrüßung konnte Obmann Mag. Franz Müller unter anderem Bgm. Bernd Hermann Vizebgm. Günter Steinbauer GK Michael Nebel und GemeinderätInnen, Vertreter der örtlichen Vereine, aber auch Vertreter der Nachbarkapellen u.a. aus Bad Gams mit Obmann Georg Lampl, Hollenegg oder Sankt Veit am Vogau ebenfalls besonders willkommen heißen. Von der Bezirksblasmusikleitung konnten Bezirksschriftführer Gerald Waldbauer begrüßt werden.

Seine besondere Grüße richtete er an die Schilcherland Pipeband mit Barbara und Herbert Aldrian, die mit dem Dudelsack einen Teil des Wunschkonzertes bestritten.

Nach dem Einzugsmarsch, der Festivius Fanfare von Martin Scharnagl präsentierten Susi Lafer und Franz Jöbstl wie immer die Wünsche der einzelnen Firmen, Vereine und Privatpersonen aus Frauental und Umgebung und führten mit verbindenden, Worten durch einen musikalisch anspruchsvollen Blasmusiknachmittag.

Wie Blasmusik und Dudelsackklänge gemeinsam klingen kann, wurde in den nächsten Stücken der Schilcherland Pipeband einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Nach dem Stück „The Lion King“, von Elton John/ Hans Zimmer wurde es im Saal still. Gemeinsam mit den Zuhörern gedachte der Musikverein bei einer Gedenkminute und rührenden Worten von Obmann Mag. Franz Müller an den erst heuer verstorbenen Musiker Heinz Reiterer, der als langjähriges Mitglied über 33 Jahre als Vorstandsmitglied tätig war. Ihm zu Ehren und zur Erinnerung erklang sein Lieblingswalzerstück „Böhmische Liebe“ von Mathias Rauch, anschließend wurde in die Pause übergeleitet.

Beschwingt ging es nach der Stärkung mit „Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded“, nach einer Bearbeitung von Christof Zellhofer weiter.

Als nächstes folgte das Stück „Billy Vaughn-Goldies“ von Hans Auer-Ansbach/Freek Mestrini, bevor Barbara und Herbert Aldrian ihren zweiten Auftritt mit ihren Dudelsäcken (Große Hochland Bagpipe-Sackpfeife) und eigens geschriebene Weihnachtsweisen für tosenden Applaus sorgten.

Nach dem Stück „Highland Cathedral“ von Michael Korb/Uli Toever konnten Kapellmeister Oskar Lenz und Obmann Mag. Franz Müller an die beiden Musikerinnen Anna und Eva Polz offiziell ihre Jungmusikerbriefe übergeben.

Mit dem letzten Stück „Alte Kameraden Swing“ von Carl Teike/Thomas Becker ging ein ausgezeichneter Blasmusiknachmittag zu Ende.

In einer, perfekt zusammengestellten Diaschau wurden anschließend bei weihnachtlichen Hintergrundklängen wieder optische Impressionen des abgelaufenen Vereinsjahres gezeigt.

Bevor das Konzert offiziell beendet wurde, freute sich Obmann Mag. Franz Müller über den überaus zahlreichen Besuch. Er dankte Kapellmeister Oskar Lenz für seine unschätzbare Arbeit, den MusikerInnen, den Besuchern sowie Bgm. Bernd Hermann für die großzügige Unterstützung seitens der Marktgemeinde.

Text und Foto(s): Josef Strohmeier