STAINZ. - Nimmt man die gegenüber bisherigen Gottesdiensten geringere Besucheranzahl des vergangenen Sonntags, ist eine deutliche Verunsicherung der Gläubigen nach den wieder verschärften Verhaltensregeln in der Kirche abzulesen. „Wir setzen stark auf die Eigenverantwortung“, brachte Anton Albrecher vor Beginn des Gottesdienstes die Bestimmungen zur Kenntnis.

Im Messverlauf standen jedoch göttliche Werte im Vordergrund. In der Lesung etwa der Wunsch nach einem hörenden Herzen, im Evangelium die Suche nach einem endgültigen Schatz und in den Fürbitten die Beflügelung der Gedanken. In diese Kerbe schlug auch Pfarrer Franz Neumüller, der in der Predigt vom polnischen Flickschuster Eisig erzählte, der die Erfüllung seines Traums unter einer Brücke in Prag suchte, sie aber schließlich unter dem Herd der eigenen Küche fand. „Man muss nur genau hinsehen und tiefer graben“, resümierte der Pfarrherr, dass es viele Schätze – auch das Kreuz zählte er dazu – zu entdecken gebe.

Nach der Messe erteilte der Pfarrherr den Christophorus-Segen. Zuerst den Menschen in der Kirche, danach den vorbeifahrenden Lenkern und Fahrzeugen auf der Straße. Selbst ein Autobus, der den Old Vehicle Club Krems/D. nach Stainz gebracht hatte, kam in den Genuss der Segnung. „Wir sind zwei Tage auf Stainz-Besuch“, verriet Organisator Walter Palmberger, dass seine Reisegruppe das Traktormuseum und die beiden Museen auf Schloss Stainz besichtigt hat.

Ein Wort zum Heiligen Christophorus, der auch als Plakette für das Auto zu haben war: Er wird als Riese dargestellt, der das Jesuskind über einen Fluss trägt. Er zählt zu den 14 Nothelfern, als Heiliger hatte er es mangels konkreter historischer Nachweise in der Kirchengeschichte dennoch schwer. Lange Zeit wurde er nur gemeinsam mit anderen Heiligen gefeiert, erst eine historische Schrift aus dem 19. Jahrhundert sicherte ihm endgültig den Status eines Heiligen, der heute als Schutzheiliger der Reisenden und Bewahrer vor einem plötzlichen Tod verehrt wird.