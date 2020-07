Ob Sport, naturwissenschaften oder Chorgesang: Gleich mehrere Auszeichnungen gab es in dieesem Schuljahr für die NMS 2 Deutschlandsberg.

DEUTSCHLANDSBERG. Ein besonderes und forderndes Schuljahr geht zu Ende – dennoch zieht die NMS 2 Deutschlandsberg unter der Leitung von Monika Mussner-Kiklin positiv Bilanz und zeigt mit gleich mehreren Auszeichungen, wie moderne Schule funktioniert.

Schulsport-Gütesiegel

Bereits zum wiederholten Mal erhält die Schule das Schulsport-Gütesiegel in Gold und damit die höchste Auszeichnung, welche das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung österreichweit diesbezüglich zu vergeben hat.

Voraussetzung zur Erreichung des Goldsiegels sind neben einer umfassenden Sportinfrastruktur Erfolge in mehreren Schulsportarten (Fußball, Faustball) sowie gelebte Vielfalt im Schulsport. Mit ihrem Talenteförderzentrum, der Kooperation von Schule und Vereinen, Tanz- und Ausdruckspädagogik sowie polysportiver Bewegungsförderung bietet die Schule seit vielen Jahren ein sehr breit gefächertes Sportangebot. Die Schüler haben jede Woche bis zu sechs Stunden Sport – wie sehr die Schule damit am Puls der Zeit liegt ist hinlänglich bekannt. „Die sportlichen Erfolge und vor allem die individuellen Entwicklungen der Schülerinnen und Schüler sind beeindruckend“ zieht sportlicher Leiter Wolfgang Köstenbauer zufrieden Bilanz.

MINT Gütesiegel

Mit dem Erhalt des MINT-Gütesiegels setzt die Schule auch Akzente in den naturwissenschaftlichen Fächern. Mit dem MINT-Gütesiegel werden Schulen vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die mit verschiedenen Maßnahmen innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, Physik) und Technik fördern. Die Gestaltung eines begeisternden Unterrichts und die Schaffung der Rahmenbedingungen dafür ist das Kernstück der MINT Umsetzung.

Als erste NMS im Bezirk ist die Schule Teil des österreichweiten ÖKOLOG-Netzwerks. ÖKOLOG-Schulen bekennen sich zur Umsetzung von Umweltthemen in allen Unterrichtsfächern und im Schulalltag. Das heuer eigens hierfür konzipierte Unterrichtsfach „Ökologie und Vitalität“ fand bereits in der Anmeldephase großen Zuspruch bei den Schülern und wird ab dem Schuljahr 2020/21 unterrichtet.

Meistersingerschule

Bereits seit 2015 darf sich die NMS 2 Meistersingerschule nennen. Das vokale Gütesiegel für vorbildliche Chorarbeit wird jährlich von der Bildungsdirektion Steiermark in Kooperation mit dem Chorverband Steiermark an Schulen vergeben, die vorbildliche Chorarbeit leisten.

Mittlerweile nehmen über 200 steirische Schulen- und Musikschulen an diesem Projekt teil.

„Das gemeinsame Singen in den Schulalltag gebracht zu haben verändert die Stimmung im Schulhaus, stärkt die Verbundenheit, fördert die Sprachentwicklung und steigert das Selbstbewusstsein. Zusätzlich fördert das Singen die Abwehrkräfte und macht den Kindern einfach Spaß“, zeigt sich Schulchorleiterin Karin Royer überzeugt. Die mehr als 40 Chorschülerinnen und Schüler bereichern somit den schulischen Alltag und sind fixer Bestandteil vieler Schulveranstaltungen und Teil des öffentlichen Lebens der Gemeinde. Und so beschreiben die Schüler „Ihren“ Chor:

„Musik befreit meine Gedanken. Es entspannt, macht Spaß und ich finde es toll, dass wir alle gemeinsam in Teamarbeit so etwas tolles hinbekommen.“