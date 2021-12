Die sogenannten "Wurlitzer Shops" für "Schule Äthiopien" haben nicht nur eine Sortimentserweiterung erfahren, sondern sind auch an neuen Standorten eingerichtet.

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG. Seit einem Jahr gibt es von Schule Äthiopien sogenannte "Wurlitzer- Shops", wo Produkte erwerbbar sind, die zur Gänze dem Bau der Yubdo-Schule in Äthiopien zugute kommt. Neben den Original-Vinylplatten als Geschenksausgabe, den verschiedenen Holzkistchen, Weinkühlern, Nistkästen und der Zotter-Schokolade ebenfalls als Geschenksausgabe gibt es jetzt neu auch Werkstücke der Mosaikwerkstätten Deutschlandsberg und Stainz, deren Erlös den beiden Einrichtungen zugute kommt.

Neue Standorte

Die aktuellen Standorte sind die Sparmärkte Eybel in Eibiswald und Reiß in Stainz, BaumarktWallner in Deutschlandsberg, Trafik Jauk in Gleinstätten, die Raiffeisenbank Wies und das Heilmoorbad Schwanberg.

"Ein großes Dankeschön gilt Tischlermeister Walter Fauth, der Mosaik-Werkstätten und den Standortbetrieben", betont Obmann Peter Krasser und lädt ein: "Einfach hingehen - schauen - Produkte wählen - Geld einwerfen - sich darüber freuen, etwas Gutes getan zu haben."

