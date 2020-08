„Das schaut wirklich gut aus“, darf sich Josef Reinisch, Projektleiter des Wohnbauprojektes an der St. Stefaner-Straße (Höhe Firma Oerlikon), über den gelungenen Abschluss der Bauarbeiten freuen. Am vergangenen Freitag wurde der erfreuliche Anlass im Kreis der Handwerker jedenfalls zünftig gefeiert.

Zehn Jahre lang döste das zweistöckige Gebäude, von dem keiner so recht wusste, was einmal daraus werden sollte, im Zustand des Rohbaus dahin. Vor geraumer Zeit erstand Immobilienmakler Gerhard Zechmann den Bau, um ihn als Wohnanlage auszugestalten. „Wir haben auf Qualität gesetzt“, verweist Josef Reinisch auf den Umstand, dass ausschließlich heimische Betriebe beschäftigt wurden. Das bezieht sich auf die Lärm- und Wärmedämmung ebenso wie die Ausstattung der Böden im Wohnbereich mit Holzparkett und die gediegene Einrichtung der Bad- und WC-Räume. Drei Wohneinheiten zu je achtzig Quadratmeter sind entstanden, die aus einer Wohnküche, einem Schlafzimmer, einem Aufenthaltsraum, einer Speis und einem Abstellraum bestehen. Dazu kommen pro Einheit ein Abstellplatz und eine Stellfläche im Carport. Zur barrierefreien Erdgeschoßwohnung zählt obendrein die umliegende Grünfläche.

Die Wohneinheiten sind als Eigentumswohnungen konzipiert. „Es hat schon etliche Anfragen gegeben“, steht Josef Reinisch (Telefon 0650/9208888) als Ansprechpartner zur Verfügung.