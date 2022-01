STAINZ. - „Jeder Samstag ist sich nicht ausgegangen“, gab Grete Faßwald zu, von Corona doch stark beeinträchtigt worden zu sein. Gemeint sind die ersten Samstage im Monat, an denen die Glaskünstlerin ihren Glasofen anheizt und vor Publikum ihre Werkstücke herstellt. Dazu kommt, dass die Pandemie auch Ausstellungen nicht zuließ und das Weihnachtsgeschäft stark beeinträchtigt hat. „Da werde ich wohl eine Ausstellung einschieben“, denkt die Kunsthandwerkerin an den Frühling für eine erste Ausstellung im Garten.

Der samstägige Tag der offenen Ateliertür bedurfte einer Vorarbeit, denn bereits am Tag davor musste der Glasofen mit Gas aufgeheizt werden. Rund 1.100 Grad Hitze sind erforderlich, um die rund 25 Kilo Glas im Ofen zu verflüssigen. Mit der so genannten Pfeife aus hitzebeständigem Stahl wird der Kölbl (Glastropfen) aufgenommen, der in der Folge auf die gewünschte Glasstärke und Form ausgeblasen wird. Ist das Werkstück fertig, wird es mit dem Hefteisen abgetrennt. Zumeist werden bei einem Werkstück mehrere Glastropfen miteinander verschmolzen. Dafür wird eine zweite Pfeife verwendet, die ständig heiß gehalten („verwärmt“) werden muss. „Ich mache alle Arbeitsschritte allein“, ließ Grete Faßwald wissen, dass in anderen Werkstätten im Team gearbeitet wird. Zutat Farbe: Es werden hochwertige Farben verwendet, die in einem gesonderten Arbeitsgang eingebracht werden. Nach der Fertigstellung wird das heiße Werkstück in den Kühlofen verbracht, wo es von 500 Grad behutsam abgekühlt wird.

„Für euch mache ich jetzt ein Schwammerl“, hatte die Kunsthandwerkerin am Samstag interessierte Zuschauer im Atelier. Andreas Haydn und Frau Daniela schauten vorbei, um ihren Kindern Alexander und Emma etwas Außergewöhnliches zu bieten. Quasi, um ihnen zu zeigen, wo die im Wohnzimmer platzierten Unikate ihren Ursprung nehmen.